Ascienden a 40 los fallecidos por gripe en la Región

Los casos de gripe han descendido en la última semana, cuando se han registrado 1.845 enfermos, lo que supone una bajada de un 26 por ciento respecto a la anterior, en la registraron 2.499 casos. Desde el inicio de la campaña en octubre se han contabilizado 14.213 diagnósticos.

Actualmente se encuentran ingresados en los hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) un total de 92 pacientes con gripe, 14 de ellos en unidades de cuidados intensivos.

Hasta la fecha se han registrado 40 fallecimientos por complicaciones agravadas por el virus, siete de ellos durante la última semana y 11 casos recientemente confirmados de la semana anterior.

El SMS mantiene los refuerzos en los centros hospitalarios y de Atención Primaria para dar adecuada respuesta a la mayor demanda asistencial que se registra con motivo de la gripe y de las afecciones respiratorias habituales por estas fechas.

A tal fin se ha contratado a más de 150 profesionales y se han habilitado más de 130 camas adicionales en los hospitales para ofrecer una asistencia de calidad a los más de 2.500 pacientes que acuden mensualmente a las puertas de urgencias.

Por otra parte, se han adoptado otras medidas como el establecimiento de zonas separadas en las áreas de urgencias para pacientes con sospecha de gripe o la apertura de unidades de preingreso y de corta estancia para pacientes que deban permanecer ingresados entre 48 y 72 horas.

Evitar el contagio

La vacuna es la medida preventiva de mayor eficacia para evitar la enfermedad, mientras que los antibióticos no son efectivos frente a la gripe. También conviene adoptar medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, o taparse la boca al toser o al estornudar, preferiblemente con pañuelos desechables y procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o limpiar las secreciones nasales. En caso de no disponer de un pañuelo desechable, nunca se ha de toser directamente sobre la mano, sino en la cara interna del codo.

Al igual que el pasado año, 287 son los puntos de la Región habilitados para administrar la vacuna (101 centros de salud y consultorios locales, 111 puestos privados, 59 residencias de crónicos y tercera edad y centros penitenciarios, 10 farmacias de hospitales y seis servicios de prevención de riesgos laborales). La campaña finalizará una vez deje de circular el virus.