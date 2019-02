Los trenes "con inercia" del Gobierno regional no convencen en las redes

"Disparate", "temeridad" o "ridículo" son algunos de los calificativos que se están dirigiendo al Gobierno de la Región de Murcia desde que este miércoles lanzó su propuesta para que Murcia no se quede sin conexión de tren con Alicante durante las obras en la variante de Camarillas: que los híbridos usen las vías del AVE, si bien es cierto que un kilómetro al menos sigue en obras.



Sin embargo, los trabajos en este último tramo no serían un problema para el Ejecutivo de Fernando López Miras, ya que "según los técnicos de la Consejería de Fomento, los trenes híbridos pueden llegar con inercia a la estación".



La Plataforma ProSoterramiento ha destacado en todas sus redes sociales el audio en el que la consejera portavoz, Noelia Arroyo, explica que "no existe ningún problema" para que los trenes lleguen a la estación "con el motor prácticamente apagado". Poco han tardado otros usuarios de Twitter en dar su opinión sobre los trenes que funcionan "con inercia".





Ridículo del Gobierno de Murcia: pide a Fomento abrir ya las vías del AVE, que están sin acabar, y que el tren llegue "por inercia" y con el "motor apagado". Los técnicos del ministerio se están riendo a estas horas. https://t.co/X1dJKBhsPa — Pablo García (@PabloGarciaB) 7 de febrero de 2019