Más del 40% de los sanitarios murcianos cree que hay más oportunidades laborales en el sector privado

Modis, la división del Grupo Adecco dedicada a dar servicios de valor añadido en los sectores de IT, Engineering y Medical & Life Science, ha querido conocer de primera mano cómo ven los propios profesionales sanitarios de la Región de Murcia su sector.



El 83,3% de los encuestados murcianos cree que la sanidad es uno de los sectores con mayor expectativa de crecimiento en el futuro laboral, frente al 16,6% que no lo considera así.



Sin embargo, si se les pregunta dónde se ven en un futuro o dónde creen que tendrán mayores oportunidades laborales dentro del sector sanitario, hay mayor disparidad de opiniones. Sólo el 25% piensa que es en el sector público donde podrán desarrollarse profesionalmente. La mayoría de ellos considera que es en el sector privado (41,6%) o en la combinación de ambos (33,3%) donde querrían desarrollar sus carreras profesionales por existir, según ellos, mayores posibilidades de crecimiento.



Más de la mitad de los profesionales murcianos (58,3%) cree que sería fuera de España donde tendrían mayores oportunidades laborales.



Los profesionales murcianos no solo creen que en el extranjero tendrían más oportunidades de trabajo, sino también mejores. Preguntados por ello, el 66,6% cree que un trabajo fuera de España les depararía contratos de trabajo con mejores condiciones que las que se ofrecen a nivel nacional.



El sistema educativo en el punto de mira

El 75% de los profesionales sanitarios murcianos cree que, frente al 25% que opina que sí lo está.

Creen que Medicina es lo más demandado en el mercado laboral sanitario murciano

Preguntados acerca de las salidas laborales de las diferentes ramas de la sanidad, cerca de 6 de cada 10 profesionales murcianos encuestados (58,3%) señalan. Le sigue, según ellos, Enfermería (33,3%).Las menos demandadas por las empresas, según los profesionales sanitarios son las titulaciones deNo solo las titulaciones universitarias son importantes para ellos. Según el 91,6% de los encuestados murcianos estudiar una especialidad es fundamental a la hora de posicionarse en el mercado de trabajo. De las diferentes modalidades, creen que serán las delas más demandadas por las empresas en el futuro.Por detrás de estas dos, más del 8% de los profesionales sanitarios ha indicado queserán las especialidades más solicitadas en los próximos años.La mitad de los profesionales sanitarios murcianos (50%) cree que únicamente con estudios sanitarios no se garantiza un futuro laboral. Quizá por ello consideran que la experiencia (58,3%) y los idiomas (41,6%) son los otros dos requisitos fundamentales para acceder a un empleo en el sector.