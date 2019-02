Quejas por las próximas elecciones sindicales del SMS

El sindicato médico Cesm y el sindicato de enfermería Satse de la Región de Murcia se oponen a la intención manifestada por el resto de sindicatos (CCOO, UGT, SPS, CSIF y USAE) para la distribución de las mesas electorales para los comicios sindicales de marzo en el Servicio Murciano de Salud (SMS). Cesm y Satse consideran que el hecho de que no existan mesas itinerantes dificulta el acceso al voto de los trabajadores, sobre todo de médicos y enfermeros de Atención Primaria que no podrían votar en su propio centro. «De este modo, no todos los votantes estarían en igualdad de condiciones para acudir a las urnas, lo que supone un ataque frontal al derecho al voto y una merma de derechos a los trabajadores», aseguran.

Cesm y Satse denuncian que la eliminación de las mesas itinerantes afecta a unos 4.000 trabajadores del ámbito extra hospitalario, cuya mayoría no podría votar en su centro, teniendo que desplazarse a otros puntos y que obligará a suspender la actividad sanitaria por un periodo de tiempo que afectara a la asistencia al ciudadano.