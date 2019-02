El portavoz parlamentario del PP pide disculpas por sus palabras sobre el Cante de las Minas

Reconoce que se equivocó con la comparación y pide disculpas. Su última intención, dice, era ofender a nadie. El portavoz parlamentario del PP, Víctor Martínez, ha admitido que "no estuvo acertado" en sus palabras pronunciadas en un acto en La Unión.



Víctor Martínez quiso destacar la labor de difusión que hizo el otrora alcalde del municipio, Francisco Bernabé, sobre el Festival del Cante de las Minas y para ello llegó a afirmar: "A La Unión no la conocía nadie, ¿eh? Y aquí tenías un festival... Bueno, como podía ser el Bando de la Huerta de Santomera. Yo soy de Santomera", dijo, en referencia al certamen de La Unión, que el dirigente popular calificaba como un evento que hasta la llegada a la Alcaldía de Francisco Bernabé era "impersonal, un algo que hacen en verano: a lo mejor viene la tele y nos saca".





Pero se puede ser más ignorante???!!! Y @ManrubiaPerez ni se inmuta cuando faltan al respeto a su pueblo , el cual aspira a gobernar. Muy mal @PPLAUNION, permitir que pongan a la altura del betún el importantísimo legado cultural del festival del Cante de las Mismas.#SiemprePSOE pic.twitter.com/WDyTP7tWSo — Jesús Cobos (@j_cobos) 2 de febrero de 2019

Pediría disculpas una y mil veces,creo que es sano y en este caso concreto mucho más pq no quiero que nadie,especialmente quienes trabajaron desde su inicio para que hoy el Festival sea un referente nacional,se puedan sentir ofendidos.Hoy y siempre con el Festival y con La Union. — Victor Martinez (@victormmartinez) 5 de febrero de 2019

Los comentarios provocaron la indignación de varios usuarios de Tiwtter, que difundieron sus palabras en la red social. El acto, celebrado el pasado 31 de enero, tuvo lugar en un desayuno informativo en el que también estaba presente la candidata del PP a la Alcaldía del municipio,. Entre los asistentes se encontraban representantes de asociaciones y empresarios de La Unión.Víctor Martínez, que respondía a una pregunta de una asistente, resaltó la labor de Bernabé. "Paco (Bernabé) entendió que La Unión tenía que coger como bandera lo que eran sus raíces, y lo defendió a capa de espada. Y lo situó (al Cante de las Minas) donde nunca ningún festival ha podido situarse en la Región de Murcia, ninguno; porque no ha habido ningún festival que haya adquirido la calidad y la difusión internacional que el Cante de las Minas siendo Paco Bernabé y el Partido Popular quienes gobernaban en La Unión".Tras el revuelo generado en las redes sociales, Víctor Martínez ha llamado en la mañana de este martes al hijo del fundador del festival,, para pedirle disculpas y "dejar claro" que no "quiso ofender al Festival". "Utilicé una comparación desafortunada", explica a este diario el portavoz, quien asegura que la familia Bernal no le ha dado mayor importancia a las palabras.El propio Martínez ha hecho referencia a este asunto en Twitter: "Nunca pretendí en mi intervención ofender la historia del Cante de las Minas, pero reconozco que no estuve acertado en las palabras y en la comparación, jamás he dudado de la importancia de una de nuestras enseñas culturales regionales y así he querido hacerlo saber esta mañana".Y ha añadido: ", creo que es sano y en este caso concreto mucho más porque no quiero que nadie,especialmente quienes trabajaron desde su inicio para que hoy el Festival sea un referente nacional,se puedan sentir ofendidos. Hoy y siempre con el Festival y con La Unión".