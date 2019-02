Dos hermanos relatan esta crisis humanitaria a través de viñetas

Los hermanos Juan y Javier Gallego presentaron esta semana una publicación dentro del ciclo Cartagena Piensa en la que se muestra el drama de los refugiados en el Mediterráneo. La misma tiene fines solidarios, ya que tres euros de cada ejemplar van destinados a Médicos Sin Fronteras. La obra lleva como título 'Como si nunca hubieran sido'. Se trata de un poema ilustrado, que, a modo de cómic, testimonia el horror que está sucediendo en el mar, a muy pocos kilómetros de nuestras casas. Esta es una historia tan triste como real, ya que diariamente están muriendo ahogados miles de niños, bebés, ancianos y adultos ante la total indiferencia de la autoridades y de la población europea. Ambos autores están afincados en Madrid, aunque uno de ellos, Juan, que es el que se encarga de ilustrar la historia, pasa los veranos en la población costera de Cabo de Palos. Explica que, aunque está cerca del mar en verano, nunca ha vivido el problema de la inmigración en primera persona. Si bien, esto no le ha impedido contar en blanco y negro los problemas a los que se enfrentan miles de refugiados.

«Es una obra para hacer conciencia social, que falta hace», sostienen los autores. Asimismo, exponen que «es una pena y una vergüenza lo que está haciendo la Unión Europea y cómo estamos haciendo para ver que esto no va con nosotros. Europa debería dar ejemplo y abordar el problema con humanidad, ocupándose de la gente. No se puede dejar que mueran, como está pasando cada día en el Mediterráneo».

Para ellos, «es una lástima que se tengan que hacer obras así. Con ella pretendemos aportar nuestro granito de arena para hacer cambiar las cosas. Los europeos deberíamos dar ejemplo y no esconder la cabeza como un avestruz. No podemos dejar que el mar siga tragándose esta crisis humanitaria».