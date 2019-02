Ángel Sanandrés : "Los funcionarios aún no hemos recuperado todo lo que perdimos con la crisis"

Ángel Sanandrés López (1963; Madrid, «aunque nacionalizado en la Región de Murcia», bromea) fue reelegido el pasado martes como coordinador general del sindicato de empleados públicos SIME. Esta organización, que celebró su V Congreso Ordinario en el auditorio El Batel (Cartagena), cuenta con 23 secciones sindicales: «un gran» porcentaje de ellas se encuentra en ayuntamientos como Murcia y Cartagena, y en la UMU y la UPCT, así como en un colectivo del Consorcio de Bomberos. Aspiran a estar presentes «como sindicato nuevo» en la Comunidad Autónoma.

¿Qué retos se ha marcado?

Continuar con la expansión de nuestro sindicato. Hemos experimentado una evolución muy importante desde el anterior congreso, celebrado en 2013. Hemos tenido un crecimiento del 45%, superando la barrera de los 2.000 afiliados. Nuestros retos son la mejora de la formación de los cuadros sindicales y fomentar la formación para los trabajadores a los que representamos. Otro reto importante es expandirnos en la Comunidad como sindicato nuevo y fresco, que afrontaremos los próximos meses.

¿Han terminado los peores años para el sector público?

Los peores años pasaron, no sólo para los empleados públicos, sino para toda la sociedad. Aunque es cierto que el Gobierno de aquel momento tiró de los empleados públicos, porque era la forma más fácil de reducir el gasto. Fue una manera cómoda de ahorrar esa cantidad de dinero que necesitaba, pero había otras fórmulas de ahorro, como era la situación que tenían en aquel momento los bancos.

¿Cuáles son los principales problemas de los empleados públicos de la Región?

Finalizar con todo aquello que se perdió con la crisis, sobre todo en 2012 y 2013. Se han ido recuperando pagas extras de forma paulatina, pero todavía no se ha recuperado la totalidad de lo perdido económicamente. Estamos en la negociación con las Administraciones para recuperar todo lo perdido. En cuanto a lo laboral, siempre trabajamos para mejorar las condiciones de los trabajadores.

¿Qué les falta por recuperar?

Desde el Gobierno de Rajoy y el de Sánchez se ha habilitado una subida del 2,25% para 2019 y nos han prometido incrementos en los próximos años, pero hasta que no se cumplan, entendemos que no habremos recuperado el 8% o 10% que perdimos en aquellos años.

¿La modernización de la Administración sigue siendo una asignatura pendiente?

Es un reto de las Administraciones, que poco a poco se van consolidando y nuestro papel es colaborar y ayudar en todo lo que sea posible.

¿Las plantillas locales están sobredimensionadas o faltan empleados?

Va por sectores. Entendemos que no están sobredimensionadas, sobre todo porque son muchos años los que hemos estado sin oferta de empleo efectiva. Ahora parece hay un impulso, con los procesos que se están poniendo en marcha para incorporar y consolidar puestos en las Administraciones. Son puestos de trabajos que deberían ser fijos y no provisionales. Apostamos por que el trabajo sea estable en la Administración, y no precario. Las Administraciones hay que racionalizarlas con el personal suficiente, pero de carácter estable.

¿No se ajustan a las necesidades reales las ofertas que se están impulsando?

Todavía falta mucho. En Murcia y en otros ayuntamientos se están ejecutando ofertas de empleo que provienen de años anteriores, con lo cual quedan las ofertas de los dos últimos años.

¿Le preocupa que las oposiciones de Murcia tengan tres recursos por la vía del Contencioso?

Las bases se han aprobado teniendo en cuenta tanto los criterios de la asesoría jurídica de los sindicatos que han participado en la mesa de negociación como de las asesorías del propio Ayuntamiento. Creemos que las bases se ajustan a la legalidad, pero eso no quita que las personas que entienden que no se ajustan a lo que ellos consideran acudan a los tribunales y resuelva el juez. Estaremos a expensas de lo que decida el juez. Y lo que decida se acatará, si así fuera.