El PP "plantará batalla" para reconocer la deuda histórica en el Estatuto

El PP piensa seguir adelante con su propuesta de modificar el Estatuto de Autonomía, a pesar de las críticas de la oposición. Los populares están dispuestos a «plantar batalla política» para lograr los apoyos parlamentarios que permitan la reforma parcial del texto para reconocer la infrafinanciación que la Región de Murcia padece desde el año 2009.

La reforma requiere del apoyo de tres quintas partes de la Asamblea Regional. Es decir, el PP, que tiene 22 diputados, necesitaría el respaldo del PSOE (13) o de la suma Podemos (6) y Ciudadanos (4). La oposición mostró este miércoles su rechazo a este medida, si bien Ciudadanos, que también recriminó la propuesta por considerarla «electoralista», dijo que «estudiará cualquier propuesta que compense el perjuicio ocasionado por el modelo de financiación económica». Los diputados reanudarán su actividad parlamentaria la próxima semana.

«Todas las palabras que he escuchado de la oposición aluden a motivos electoralistas, populistas y deslealtades, pero no he escuchado analizar si la medida es buena», señalaba ayer el portavoz parlamentario del PP, Víctor Martínez, quien confía en trabajar de manera conjunta y afirma que se reunirá «las veces que haga falta» en los dos meses que faltan para el final de la legislatura para conseguir que la compensación por la deuda histórica «sea un derecho y esté reconocido en el Estatuto de Autonomía».