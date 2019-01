Urralburu reprende a Serna: "Estaría bien que nos llamara"

«Estaría bien que el señor Sánchez Serna se pasara un poquito más por la Región de Murcia y viera el esfuerzo que estamos haciendo para conseguir la confluencia en esta comunidad», aseguraba ayer el secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu. El líder regional reprendía al diputado murciano, afín al sector de Pablo Iglesias, por sus palabras pronunciadas este martes en este diario, en las que señalaba que «resulta contradictorio pedir unidad en Madrid y no hacer lo propio en la Región» al tiempo que advertía de que no lograr la confluencia con Izquierda Unida–Verdes «sería un fracaso de la dirección».

Óscar Urralburu salía al paso de las declaraciones del diputado para defender ayer en la Cadena SER «los esfuerzos» de la dirección regional por conseguir la confluencia con IU y planteaba que si Sánchez Serna «tiene otra solución distinta» para confluir con IU «que la proponga en los órganos de dirección del partido». «La escucharemos gustosamente», agregó. El líder regional recriminó además que «estaría bien» que el diputado murciano les «llamara alguna vez y no hiciera interlocución solamente a través de los medios de comunicación», pues, señaló, «esa es una forma de hacer política que nada tiene que ver con el 15–M ni con la claridad política, ni con el diálogo político ni con la honestidad».

Sánchez Serna había manifestado previamente que «a Urralburu le debería preocupar la situación de la unidad en la Región». Se refería tanto al proceso de negociación con IU–Verdes, que se encuentra encallado tras meses de conversaciones en la Región, como a la presencia del dirigente regional en la cumbre de Toledo para buscar una solución a la crisis abierta en el partido tras la decisión de Errejón de enrolarse en la plataforma Más Madrid. El diputado exigía «esfuerzo» para conseguir la confluencia porque «no tiene sentido que vaya a naufragar la posibilidad de una candidatura conjunta por un puesto en las listas».

Urralburu reivindicó que la propuesta de la dirección regional «ha sido la más generosa que se ha hecho a IU en todo el conjunto del país». Según adujo, «hemos hecho una propuesta muy seria y generosa a IU». La ultima oferta fue planteada el pasado19 de enero, «y nos han dicho que 'no', que tienen sus propios objetivos, que tienen su legitimidad para decirnos que 'no' dentro del propio acuerdo que hemos alcanzado a nivel nacional», señaló en el programa Hoy por hoy. «Lo que no podemos hacer desde la dirección de Podemos y no puedo hacer yo como secretario general es disolver a Podemos dentro en IU», zanjaba Urralburu.