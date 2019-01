El candidato de Cs Leonardo Pérez pide que "no se alarguen" las primarias

Ciudadanos prevé celebrar sus primarias para las candidaturas autonómicas y municipales a finales de este mes, pero todavía no tiene confirmada la fecha. Uno de los cuatro aspirantes a la Presidencia de la Comunidad, el cartagenero Leonardo Pérez, pedía ayer que se iniciara cuanto antes el proceso de primarias y no se alargue el calendario porque «el resto de partidos están ya en precampaña». Leonardo Pérez dice que no es partidario de que sean unas primarias largas dadas las fecha que son, ya que «las elecciones están a la vuelta de la esquina y debemos tener lo antes posible los candidatos».

Pérez, que es funcionario de la Administración General del Estado en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, defiende la necesidad «de hacer un cambio de imagen de Ciudadanos en la Región». Considera que tendrían mejores resultados electorales «si cambian la cara visible» del partido y asegura que la «posición responsable y centrada» de Ciudadanos de pactar los Presupuestos con el Gobierno regional durante tres años «ha implicado un cierto desgaste» de cara al electorado. Sostiene, no obstante, que el trabajo del grupo parlamentario «ha sido espectacular», pero «la izquierda nos ha achacado que estamos apoyando al PP, cuando no es así». A su juicio, si Cs quiere gobernar, «tiene que aspirar a recoger votos procedentes del centro–izquierda y del centro–derecha».

«El votante moderado de centro–izquierda está bastante huérfano debido a la deriva que ha emprendido Pedro Sánchez con los partidos independentistas. Y atraer a ese votante va a ser más sencillo con una nueva cara a la que no le puedan achacar, aunque no sea cierto, que Cs ha estado gobernado con el PP». Una renovación en Cs, añade Pérez, «conseguiría también el voto del centro–derecha», pues «el PP va a tener más difícil aglutinar el voto útil». El candidato afirma además que es muy optimista con las primarias: «Quiero ser el primer presidente de la Comunidad que sea de Cartagena».