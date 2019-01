Serna afea a Urralburru que busque la unidad "en Madrid y no en la Región"

«Resulta contradictorio que Urralburu, junto con otros secretarios generales, pida unidad en Madrid y no haga lo propio en la Región». Así se refería ayer el diputado murciano de Podemos, Javier Sánchez Serna, sobre la cumbre de barones autonómicos en Toledo, de la que el secretario general de Podemos en la Región fue uno de los impulsores. «Respetamos que a Urralburu le preocupe la unidad de Madrid, pero también le debería preocupar la situación de la unidad en la Región», dice el parlamentario a este diario.

El diputado, miembro de la ejecutiva nacional y afín al sector 'pablista', participará esta tarde en el Consejo Ciudadano Estatal extraordinario que el partido celebrará para abordar los próximos pasos ante la crisis abierta tras el anuncio de Íñigo Errejón de enrolarse en la plataforma Más Madrid. Sánchez apela a la unidad «en todas las comunidades» porque «ir cada uno por su lado es un escenario que no contemplamos, ni en Madrid ni en Murcia».

Sánchez Serna pide «generosidad» y «responsabilidad» al secretario general regional para que la confluencia electoral con IU-Verdes y Equo sea una realidad. «El 90% de los inscritos ha dicho claramente que esperan que la dirección regional llegue a un acuerdo para constituir el espacio de Unidas Podemos en la Región», por lo que, agrega Sánchez, «se entendería como un fracaso de la dirección no hacer posible esa unidad; sería un fracaso de todos», afirma el diputado.

Las negociaciones entre Podemos e IU no han sido fáciles. El proceso se encuentra encallado, a pesar de los últimos acercamientos de la formación morada. En diciembre, IU anunciaba su intención de iniciar sin Podemos su hoja de ruta electoral. Sánchez reclama «un esfuerzo» porque «no tiene sentido que vaya a naufragar la posibilidad de una candidatura conjunta por un puesto en las listas». A su juicio, «esto la gente no lo entiende. La gente ve un avance de las fuerzas conservadoras y que hay que sumar una mayoría progresista. Sería difícilmente explicable a los electores que no pudo ser por un quinto o séptimo puesto en la lista».