Objetivo: dominar el hiragana y el katakana

Apenas un mes después de empezar el curso, los 75 alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Murcia que han logrado una plaza para estudiar la lengua y cultura japonesas por primera vez ya saben saludar, presentarse, decir su nacionalidad y cuál es su ocupación. Son estudiantes con suerte, porque otros 225 aspirantes no pudieron acceder a una plaza.

Lo que más les llama la atención es la cultura de este país del Sol Naciente, así como las ganas de aprender un idioma extranjero diferente a los más tradicionales. Los más jóvenes, según explica su profesor, el murciano José Antonio Martínez-Oliva Puerta, «vienen atraídos por el manga, y algunos por la posibilidad de encontrar un trabajo». De hecho, el Gobierno nipón ha mejorado las condiciones del visado para trabajar.

Maria Jesús González es una de esas estudiantes con suerte. Es una enfermera jubilada que compagina el japonés con el inglés. «Me encanta su cultura y tradiciones, desde muy pequeña me han atraído; no sé de dónde me viene», explicó ayer al salir de clase, insistiendo en que el respeto a sus mayores y a la Naturaleza le han cautivado siempre.

«El curso me encanta, aunque es un idioma muy difícil; tenemos la suerte de tener un profesor con mucha paciencia; no perdemos la esperanza de terminar el curso pudiéndonos comunicar», añadió.

Ya han hecho sus primeros pinitos con la escritura: con el hiragana y el katakana, los dos silabarios empleados en la escritura japonesa. Y el profesor espera que terminen haciendo redacciones.

Martínez-Oliva relata que comenzó a estudiar japonés con 14 años. «Ahora tengo 47 y en 2004 logré aprobar el examen equivalente al C2 de la Fundación Japón». Ha escrito cinco libros sobre la cultura de ese país y también es profesor de Artes Marciales (de Iaido en concreto, relacionado con el desenvainado y el envainado de la katana).

Además de en la EOI, lleva cuatro años dando clases de este idioma en el ISEN de Cartagena.

«Todos los alumnos están muy motivados y con muchas ganas de aprender; y pese a que no es sencillo, se esfuerzan mucho», dijo.

La Escuela de Idiomas acogió ayer un acto oficial de presentación de esta nueva oferta de idioma, a la que acudió, entre otros, el director de la Fundación Japón, con sede en Madrid, Shogi Yoshida. Es la primera vez que se desplazaba a Murcia y lo hizo como gesto de agradecimiento y apoyo a esta iniciativa.

La consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, explicó que se ofrecen tres cursos, de sesenta horas cada uno, en distintos horarios. «La organización de estos cursos específicos servirá como una fase piloto para obtener datos que culminen en la implantación de la enseñanza reglada del idioma japonés en Murcia».

Los cursos suponen una primera toma de contacto con la cultura y sociedad japonesa, a través de la simulación de situaciones de la vida cotidiana y del aprendizaje de vocabulario de uso común, útil para desarrollar competencias sociales, laborales o comerciales.