La edición más internacional

La trigésimo novena edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2019), que cerró sus puertas el pasado domingo 27 de enero, registró un récord de participantes de 253.000 personas, lo que representa un crecimiento del 0,7% con respecto al año pasado, con un 1,8% más de profesionales (142.642) en sus primeras tres jornadas, en la que ha sido la convocatoria mayor y más internacional hasta la fecha, que ya representa el 55% del total, tras crecer un 11%.

El impacto económico para la capital asciende hasta 325 millones de euros después de cinco días de lleno total en hoteles, según la organización. De hecho, a pocas horas del cierre de la feria, se estimaba que la visita de público durante el fin de semana superara las 100.000 personas.

«La alta actividad de negocio se ha concentrado en las jornadas profesionales de Fitur, con una agenda que ha generado 9.150 reuniones B2B con compradores internacionales, y 49.711 citas solicitadas en la agenda digital», señala Ifema en un comunicado.

Ello es resultado de los encuentros organizados por Fitur en su Workshop Hosted Buyer, los programas B2B de Investur y Fitur Salud, a los que se ha sumado este año Fitur MICE, el nuevo espacio de networking especializado en el turismo de incentivos, reuniones y 'business travel', puesto en marcha en colaboración con GSAR Marketing, y los miles de encuentros bilaterales de negocios en los diferentes stands.

A pocas horas de su clausura, los datos que dieron a conocer Ifema, consolidan el liderazgo de Fitur como gran foro de negocios de la industria mundial del turismo, y una de las principales ferias turísticas de Europa junto a la ITB de Berlín y la WTM de Londres, coincidiendo con la evolución del sector.

Fitur 2019, que un año más fue inaugurada por los Reyes de España, reunió a cerca de 700 autoridades entre ministros de 62 países, embajadores y altos representantes de todo el mundo, concluyó tras haber recibido, según estimaciones pendientes de cierre, a alrededor de 253.000 participantes. Más de 7.500 periodistas de 68 países se acreditaron para realizar la cobertura informativa de la feria.



Batiendo récords

En Fitur 2019 batió récords la presencia profesional, con 142.642 acreditados de todo el mundo (+1,8%); la participación de empresas, con más de 10.487 de 165 países; expositores directos (886 entidades +8,3%).

Este crecimiento tuvo su reflejo en la superficie neta de exposición, que superó los 67.495 m2, y ha supuesto un crecimiento del 2,5%, y la ocupación de 9 pabellones de Feria de Madrid.

El mayor incremento de la Feria lo registró la participación internacional, que aumentó un 11%, liderada por los crecimientos de África (+15) y Europa (+13%). La participación nacional creció un 6%.

Como principales novedades este año destacaron la participación de la República Dominicana como país socio Fitur, con la presencia de 32 empresas y una gran visibilidad de la marca 'Lo tiene Todo', que se saldó con cientos de reuniones de negocio, especialmente con agencias de viaje y touroperadores.

Destaca también la puesta en marcha del Observatorio Fitur Next, en los próximos tres años actuará de plataforma para identificar, analizar y divulgar los modelos de turismo que generen impacto positivo en las experiencias de los visitantes, las vidas de los residentes, el desarrollo de los destinos y el equilibrio del planeta.

Otra de las nuevas iniciativas fue la creación de la sección Fitur Cine, dedicada a conectar la industria turística con la cinematográfica, y de Fitur es Música, un festival de música urbana y alternativa celebrado en el marco de Fitur Festivales, con doble programación de música en directo, los días 25 y 26 de enero.



Feria aumentada

La presencia de la tecnología en el sector turístico ganó peso, en respuesta al proceso de transformación digital que está impulsando el sector turismo, a través de Ifema LAB 5G, que mostraron al sector turístico los prototipos de aplicaciones que permitirá la tecnología 5G, con más de 500 visitas, convirtiendo Fitur en pionera del concepto 'Feria Aumentada'.

A ellos se añaden las secciones Fitur Know How & Export y FiturthechY centradas en las tecnologías de vanguardia al servicio del sector turístico. De su lado Fitur Gay (LGBT+) se desarrolló bajo el lema '50 Aniversario Stonewall New York' y en Fitur Salud también creció la presencia internacional.

Finalmente, Fitur tuvo activos a casi 15.000 usuarios que publicaron en Twitter con el hashtag #FITUR2019 y consolidó su liderazgo en la estrategia de comunicación en redes sociales de ferias de turismo, llegando a alcanzar a más 84 millones de usuarios en redes sociales.



Mirando a 2020

La próxima edición de la Feria Internacional de Turismo, se celebrará 22 al 26 de enero, bajo la nueva dirección de María Valcarce, que toma el relevo de Ana Larrañaga, quién tras 19 años dirigiendo la feria turística, ahora pasa a formar parte del comité de dirección de Ifema y a dirigir todo el Negocio Ferial.

Valcarce ha desarrollado toda su carrera profesional en Ifema, dirigiendo, primero, el grupo de ferias del mundo del motor y más adelante, la cartera de ferias industriales a las que se han ido sumando distintas citas. Además de Fitur, dirige las ferias Climatización y Refrigeración, Genera, Sicur y Smart Doors.