La cartagenera Marta Martínez gana un certamen nacional de cómics

La cartagenera Marta Martínez, estudiante de 2º de Bachillerato del IES Ben Arabí, ha conquistado la tercera edición del certamen que organiza el área de Cultura de la diputación de Cáceres con 'Valhalla', un trabajo de doce páginas en el que esta vecina de Nueva Cartagena ha sido la autora del guión y de las viñetas, formando un atractivo relato que gira en torno a la mitología vikinga. «Cuando me lo dijeron no me lo podía creer. Es un premio que me ha marcado mucho por ser de carácter nacional y el mucho trabajo que ha llevado», expresa.

Los Premios Cómic-Manga-Arte Joven de Cáceres tiene dos categorías, una sénior (para participantes de 21 a 35 años) y otra júnior (de 14 a 20). En esta última ha vuelto a grabar su nombre Marta Martínez Martínez, pero esta vez como ganadora, pues el pasado año se quedó a un paso con el segundo lugar.

'Valhalla' es el nombre del cómic que ha presentado, en referencia al majestuoso salón ubicado en la ciudad de Asgard que gobierna el dios Odín. «Han sido más de dos meses de trabajo para confeccionar el guión y las viñetas», expone esta joven de 17 años de edad en referencia a su obra. «Investigué y me documenté sobre cómo es este salón en el mundo de la mitología vikinga, siendo el lugar donde van los caballeros que han fallecido y que también sirve luego a los caballeros», añade, explicando que para el guión partió «de una leyenda nórdica en la que creían que las auroras boreales eran el brillo de las armaduras de las valquirias. A partir de ahí, he creado la historia de un guerrero vikingo que ve su vida pasar y que recuerda cómo su padre alcanzó Valhalla. Tardé tres semanas en maquinar la historia y tuve que documentarme mucho, además de coger muchos puntos de vista de blogueros».

Ha sido su tercer cómic, después del que creó sobre dioses griegos con 14 años de edad, y el que presentó el pasado año en este mismo certamen, que centró en la religión taoista, creando los personajes de 'Yin' y 'Yang'.

«Me encanta la mitología, me flipa», expresa quien en la pasada primera protagonizó su primera exposición de dibujos en el ayuntamiento de Los Alcázares sobre dioses, mitos y leyendas de Grecia y Roma.

En su trayectoria pictórica, que va cogiendo tamaño cada año, también figuran el primer puesto logrado en el certamen internacional de dibujos Fan-Art de la comunidad Visuki (Argentina, 2016) y los concursos de procesiones marrajas de Cartagena de 2011 y 2014, y los tres galardones absolutos conquistados en el concurso de dibujo El Castillito-Salesianos, el de mayor participación presencial de la comarca, en el que la dibujante ha entrado a formar parte de su jurado. La relación también abarca carteles anunciadores de eventos, como 'Murcia se re-manga' y 'Cartagena se re-manga', donde logró un segundo y un tercer premio, respectivamente. También fue segunda en la II edición de Cómic-Manga-Arte Joven de Cáceres en 2017. Marta también ha efectuado charlas sobre ilustración y cómic en varios colegios.

Eso sí, para ella su llegada a este mundillo fue algo prácticamente casual: «Fue natural cuando tenía dos años de edad y ya no lo dejé», explica quien también apunta que en su familia su madre también dibujaba y tiene dotes artísticas. Fue su madre, precisamente, la primera que conoció el premio que ha llegado desde tierras extremeñas. «Me llamaron al móvil cuando estaba en el instituto. Era un número muy largo y no lo cogí, por lo que la llamaron a ella.

Decidió simular para que me dieran la noticia directamente a mí los organizadores y me encauzó para coger el teléfono cuando volvieron a llamar. Iba caminando cuando contesté y me dieron la noticia... Me dio por llorar, era algo increíble que no terminaba de creérmelo», expresa. «Es cierto que estoy acumulando muchas alegrías en este mundillo, pero ésta me ha marcado bastante por su carácter nacional y lo mucho que me ha costado crear el cómic». El arte, como es obvio, fluye por las venas de esta joven cartagenera, que sigue creciendo a pasos agigantados.