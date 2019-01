Isabel Franco será la nueva secretaria de Comunicación de Ciudadanos en la Región

La periodista Isabel Franco ha sido nombrada esta tarde nueva jefa de Comunicación de Ciudadanos en la Región de Murcia, un cargo que desempeñará en sustitución de José Luis Ros, quien dimitía este el pasado fin de semana por motivos profesionales. Isabel Franco, murciana de 48 años, ha declarado a esta Redacción que se siente "muy motivada" para desempeñar sus nuevas funciones en la ejecutiva del partido naranja, poniendo su foco de atención en las elecciones autonómicas que se celebrarán dentro de cuatro meses.

"Soy una profesional que trabaja cuando la buscan y la demandan, en otras ocasiones incluso lo he hecho con menor margen de tiempo", confiesa. Ha asegurado que da su "respuesta afirmativa porque creo que puedo y este reto me motiva especialmente", dice la periodista murciana, y que, además, esta nueva etapa en Ciudadanos supone "todo un reto profesional, ya que la comunicación política es la única rama que me quedaba por tocar en mi carrera profesional", comenta.

Isabel Franco espera ponerse al día de las tareas que le competen con su partido en los próximos días: "Estoy recién aterrizada como aquel que dice, empezando a participar en reuniones que me ayuden a tomar el pulso al partido y a conocer su funcionamiento". No obstante, ha reconocido que sobre ella viene una "etapa de mucho trabajo, muy intensa, como ya sabemos todos". En todo caso, argumenta que quiere ser un "elemento útil" en la relación del partido con los profesionales de la comunicación, poniendo sus más de veinticinco años de experiencia profesional al servicio de Ciudadanos.