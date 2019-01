La Comunidad apoyará a la Ambulancia del Deseo para que ayude a más murcianos

La Fundación Ambulancia del Deseo, que tiene su origen en Holanda, estableció en la Región de Murcia su primera sede en España hace varios meses y desde este lunes contará con el apoyo de la Comunidad Autónoma para que pacientes de todo el país con enfermedades crónicas o de mal pronóstico, encamados o inmovilizados, puedan hacer realidad un deseo vital personal, familiar, profesional o social.

Así lo ha hecho saber el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, en un acto que ha ofrecido acompañado por el presidente de la Fundación en España, Manuel Pardo, y el conductor de ambulancia holandés Kees Veldboer, quien puso hace años esta iniciativa en marcha en los Países Bajos bajo el nombre 'Stichting Ambulance Wens', cuando un paciente terminal le pidió ayuda para poder viajar en barco.

Pardo ha destacado que esta Fundación se ha implantado en la Región de Murcia, que se convierte así en la primera comunidad autónoma en la que establece un convenio público y donde empieza a tener recursos. "A veces recibimos deseos de otras partes de España e intentamos analizar cómo podemos ayudarles por medio de otros convenios y colaboradores", ha añadido.

Pardo ha destacado que la idea es empezar implantando la Fundación en la Región de Murcia y lograr su expansión "poco a poco" al resto del país. "Cada deseo es especial para cada familia", según Pardo, quien ha recordado, por ejemplo, "deseos muy entrañables" como el de Ana, "una señora de Murcia que había trabajado toda la vida de manera muy dura, había cuidado de sus padres y nunca había ido a la playa".

"Un día, hablando con el enfermero que la cuidaba, Ana le contó esta historia y su deseo de simplemente ir al mar", ha destacado. La Fundación empezó a "mover el deseo" y logró hacerlo realidad con ayuda de compañeros de Protección Civil. Así fue como Ana fue a la playa a bañarse, a pasar el día y a comer a un chiringuito. "Como buena murciana, cuando le preguntamos qué quería comer, contestó que quería un pastel de carne", ha explicado de forma entrañable.

Asimismo, recuerda que la Fundación cumplió el deseo de un hombre que estaba ingresado en el hospital y quería despedirse de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia, y estar en el Santuario en sus últimos días. "Al final, cada deseo es especial para cada familia y cada persona", ha subrayado Pardo.

La Fundación no solo ayuda a pacientes al final de su vida, sino también a quienes están mucho tiempo encamados o que tienen una necesidad sanitaria y están ingresados en una institución. "Para hacer ese deseo, necesitan un equipo sanitario y una ambulancia", según Pardo, quien explica que la Fundación intenta ayudar "a toda clase de personas en todos los niveles de edad".

De momento, la Fundación cuenta con un equipo de 11 personas en la Región de Murcia, aunque más de 200 personas ya han pedido entrar al proyecto como voluntarios. El equipo de comunicación es el que está logrando dar a conocer la Fundación a través de sus redes sociales y de la web 'https://ambulanciadeldeseo.es/', canales en los que recibe los deseos a petición del propio enfermo, de un familiar, de un amigo o, incluso, de un profesional sanitario.



El Gobierno regional brinda su apoyo

Por su parte, López Miras ha recordado que conoció la semana pasada a los voluntarios que forman parte de la Fundación Ambulancia del Deseo en la Región de Murcia, y ha destacado que fue una de las reuniones "más emocionantes, más interesantes y más inspiradoras" de las que ha mantenido a lo largo de estos últimos dos años como presidente de la Comunidad.

En el transcurso de esa reunión, López Miras firmó con la Fundación un convenio de colaboración pionero en España. En concreto, ha avanzado que la Comunidad Autónoma va a poner a disposición de la Fundación todos los recursos a su alcance tanto materiales como de personal, "si lo necesitasen". Asimismo, el Gobierno murciano brindará su apoyo para la organización de las horas y de los turnos de trabajo del personal sanitario.

"Ellos son profesionales del ámbito sanitario y todo lo hacen en su tiempo libre, quitando tiempo de descanso, de ocio y de estar con su familia para ayudar a los demás", ha recordado.

Ha valorado que en la Región de Murcia "hay gente muy buena" y los voluntarios de esta Fundación "son buena gente que dedican parte de su vida a ayudar a los demás en los momentos, además, en los que más lo necesitan".

"Me bastaron algunos minutos para hablar con ellos y darme cuenta de que estas son las personas que yo quiero en la Región de Murcia", ha subrayado López Miras, quien ha mostrado su deseo de que la Comunidad "tenga muchos referentes como los voluntarios que forman la Fundación Ambulancia del Deseo".

"Quiero que sean un ejemplo, que el millón y medio de murcianos los conozcan, que sepan quienes son y lo que hacen para que tengan un espejo donde mirarse", ha añadido. "Porque si el resto de murcianos, y yo el primero, imitásemos a estos voluntarios o fuéramos un poco más parecidos a ellos, esta Región sería mucho mejor y seríamos todos mejores personas", ha subrayado.

López Miras quiere que los valores que representan estos voluntarios "estén impregnados en toda la sociedad, y la Región de Murcia sea generosa, sea comprometida, sea solidaria y dé lo mejor que tiene para ayudar a los demás cuando más lo necesitan", tal y como hace la Fundación Ambulancia del Deseo.

Por eso, ha recordado que firmó un convenio la semana pasada con la Fundación para que la Comunidad Autónoma ponga a su disposición "todos los recursos que fueran necesarios para que puedan llevar a cabo la labor que hacen".

"Me comprometí a estar aquí hoy con ellos, y voy a estar siempre que ellos me pidan que esté a su lado", ha manifestado el presidente del Gobierno regional, quien ha subrayado que estos voluntarios "no solo hacen algo tan importante como una labor de humanización de la sociedad, sino que ayudan a los que más lo necesitan sin pedir nada a cambio y dando lo mejor de sí mismos".