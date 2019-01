José Albaladejo: "Ninguna familia sin recursos debería quedarse sin agua por no poder pagarla"

La empresa del agua en Murcia apuesta por el medio ambiente, pero también por las personas. Pioneros en la creación de ayudas para familias desfavorecidas, cuentan con una tarifa plana de 5 euros mensuales. Con motivo de la entrega de premios Importantes 2018, su gerente, José Albaladejo, analiza la situación de la Región para este diario, y se muestra convencido de que, en Murcia, «hay talento».



Esta semana se han entregado los Premios a los Importantes de 2018 de La Opinión. ¿Qué es importante para Aguas de Murcia?

Para Aguas de Murcia, como entidad gestora de un recurso tan especial como es el agua, son importantes muchas cosas. Lo primero, nuestros clientes, con una premisa básica: La accesibilidad de todos los ciudadanos al agua. Trabajamos muy duro, codo con codo con el Ayuntamiento de Murcia, para conseguirlo. También es muy importante para nosotros el medio ambiente y su sostenibilidad. Nuestro objetivo es crear entornos amables para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Para ello, es importante continuar con el desarrollo de algunas infraestructuras que aún faltan en nuestra región y que son necesarias para mejorar o completar las ya existentes, para lo que es fundamental contar con las ayudas de la administración.

Estos premios se conceden a personalidades y colectivos que han destacado en diversos ámbitos durante el pasado año. ¿Hay talento en Murcia?

Rotundamente, sí. Murcia es una región que, a pesar de ser pequeña, ha aportado muchos nombres en todos los ámbitos, sociales, empresariales y culturales. El murciano es una persona muy emprendedora, con un carácter extrovertido y acogedor, lo que le da la posibilidad de aportar mucho a la sociedad.

¿Cómo ven el futuro de la Región desde la empresa?

Como he comentado, creo que el murciano tiene los mimbres necesarios para ver un futuro esperanzador, y tiene la ubicación y el clima que le acompaña, pero necesita de un poco de ayuda de los gobiernos para desarrollar todo su potencial en cuanto a creación y mejora de infraestructuras, apoyos para la inversión, garantía de suministro de agua...

¿Cuáles son esas ayudas e infraestructuras necesarias para Murcia?

Faltan infraestructuras de depuración, de terciarios y para poder apostar más por la reutilización del agua. Hay ciertas infraestructuras que, sin el apoyo de las administraciones, especialmente de la del Estado, no se pueden llegar a desarrollar, sobre todo a corto plazo.

Entre los principios que recoge la política de Desarrollo Sostenible de Aguas de Murcia destaca la concienciación acerca del derecho al agua. ¿Qué ayudas ofrecen para que ningún murciano quede privado de este derecho?

Fuimos pioneros en crear modelos de ayuda a las familias sin recursos en el sector del agua. Desde 2012 los Servicios Sociales del Consistorio y Aguas de Murcia trabajamos estrechamente para mejorar el modelo de gestión de ayudas a familias en vulnerabilidad económica. Ninguna familia sin recursos económicos puede quedarse sin suministro de este bien que entendemos fundamental y universal. En la actualidad contamos con varios mecanismos para intentar paliar el problema de los sectores de la sociedad más desfavorecidos. El más importante es el de la tarifa plana. Así, una vez comprobado por los Servicios Sociales Municipales que la familia que ha solicitado esta tarifa se puede acoger a esta, se les factura únicamente 5 euros por el agua y el alcantarillado, siempre que el consumo de agua por cada miembro no supere los 110 litros por habitante y día, una cantidad superior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentación, que es de 80 litros por persona y día.

En 2017 lanzamos la tarifa de Comedores Sociales para organizaciones sin ánimo de lucro que cuenten con servicios de banco de alimentos o de comedor social en sus instalaciones. Organizaciones como Jesús Abandonado, Cruz Roja, Fundación Neri, Proyecto Hombre son algunos ejemplos de estas entidades sociales. Además, contamos con otras tarifas sociales para que el pago de la factura sea más fácil, en función de las características de las familias y siguiendo un criterio de equidad (consumo en función de personas en la vivienda), como la Tarifa para Pensionistas, con ahorros en torno al 50% de la factura general; las viviendas con más de cuatro miembros tienen ahorros en función del número de personas empadronadas en la vivienda de entre un 5 y un 20% sobre el total de la factura. En este caso, no es necesario que sean familias numerosas, cualquier vivienda que acredite contar con más de cuatro miembros (pueden ser abuelos, primos, sobrinos...) pueden acogerse ya a esta tarifa.

Desde la creación en el año 2012 de este tipo de tarifas, Aguas de Murcia ha dedicado más de 3 millones de euros a sufragar ayudas. Buscamos constantemente alternativas para facilitar que las personas sin recursos no se queden sin el suministro de agua.

Con el nuevo año se ha hecho efectiva una nueva bajada de las tarifas, ¿en qué consiste? ¿Cómo van a ahorrar las familias en la factura del agua?

Hay una propuesta de modificación de tarifas aprobada en el último consejo de administración de Aguas de Murcia, y que deberá ser refrendada por el pleno municipal y comisión de precios. Este ajuste de tarifas, sobre todo, está pensado para darles un carácter más social y accesible, centrándose en los primeros bloques de consumo de cero a 20 metros cúbicos al bimestre, donde habrá reducciones de hasta el 20% en el tramo de 0 a 5 metros cúbicos cada dos meses. Por otro lado, y dado el avance en la calidad y duración de los contadores, habrá una reducción del 45% de la cuota de mantenimiento de contador. Estas propuestas afectarán a más del 80% de los usuarios del servicio.

Además, se ha creado una nueva tarifa para familias en riesgo de exclusión (cerca de 6 euros por factura). Esto se ha determinado junto con los Servicios Sociales porque en el estudio de pobreza del municipio se ve un incremento de familias en riesgo de exclusión, como familias con personas discapacitadas a su cargo, familias con todos sus miembros en paro o familias víctimas de violencia de género.

Aguas de Murcia es un referente en cuanto a sostenibilidad. ¿Cómo apuesta la empresa por el medio ambiente?

Desde el año 2006, donde editamos nuestro primer informe de sostenibilidad, se está trabajando para que nuestra actividad sea lo más sostenible posible. Desde el consumo de energía proveniente de fuentes renovables, utilización de vehículos de baja emisión, eléctricos o con biocombustible procedente de las depuradoras, generación de energía solar, cogenerada e incluso producida por mini centrales hidráulicas aprovechando la energía del agua de la red, de hecho hemos reducido nuestra huella de carbono en más de un 85%.