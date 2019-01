Daniel Lacalle: "El aumento del salario mínimo esconde una subida de impuestos"

Economista y asesor de Pablo Casado. Participa hoy (12 h.) en la convención regional sobre turismo que celebra el PP en la Facultad de Empresa de la UPCT de Cartagena. Su intervención versará sobre "la ralentización" de la economía y los Presupuestos.

Daniel Lacalle (Madrid, 1967), un habitual de las tertulias políticas y firme defensor del liberalismo, considera que Pablo Casado, al que asesora económicamente, «está dándole al PP una recuperación de las políticas que han sido siempre la seña de identidad del partido».

¿Cómo afectarían a la Región los Presupuestos del Estado?

Negativamente. Porque es una comunidad exportadora, de pequeñas y medianas empresas, que sale muy negativamente parada de estos Presupuestos. Lo último que necesita Murcia es que el Gobierno ponga más escollos a la creación de empleo y más dificultades a los emprendedores y a la mejora del tejido productivo.

¿Cuáles son los escollos que pone el Gobierno?

Son una enorme cantidad de dificultades: por ejemplo, se eliminan bonificaciones por empleo fijo y por creación de empleo juvenil, se aumentan el coste de contratación y los impuestos a las empresas porque suben los impuestos indirectos. Además, se introducen mayores impuestos directos.

Usted avisa de que hay una ralentización de la economía. ¿Esto es sólo consecuencia de un cambio de Gobierno?

No, la ralentización ya era evidente a principios de 2018, no es sólo el cambio de Gobierno. Pero si el Ejecutivo, en vez de tomar medidas que fortalezcan el crecimiento y faciliten la contratación, le pone más escollos, convierte una ralentización moderada en una ralentización severa.

El Gobierno de López Miras hace bandera del modelo de bajada de impuestos. Los partidos de izquierdas alertan de que supone una pérdida de dinero para la financiación de los servicios públicos como la sanidad.

No es cierto. Los países que tienen menos impuestos, como el nuestro, tienen una sanidad y una educación públicas. Subir impuesto es lo que no funciona. Subir impuestos no solamente no facilita el crecimiento sino que además impide la atracción de inversión. Subir impuestos es lo que pone en peligro la sanidad. Lo que hay que hacer es gastar menos en gasto político, que hay mucho en este país.

La Región soporta una deuda pública de 9.000 millones de euros. ¿Cómo se puede bajar?

La única manera de reducir la deuda es creciendo más, atrayendo empleo y gastando menos.

O sea, ¿no sería tan prioritario solucionar la infrafinanciación?

Que Murcia sea infrafinanciada influye, pero no puede ser el único factor. El PP tiene toda la razón: Murcia está siendo penalizada en la financiación, pero ese es un factor importante que hay que trabajar, pero no es el único. El factor fundamental es lo que está implementando el Gobierno de Murcia: facilidades para crear más y mayores empresas, para atraer más inversión y para atraer más empleo.

¿Cómo se explica al ciudadano el rechazo a la subida del salario mínimo?

No estoy en contra de una subida del salario mínimo, sino que estoy en contra de una subida que no ha sido pactada con los agentes sociales. Es una subida forzada, que esconde una subida de impuestos a los asalariados. Les suben las bases mínimas de impuestos a la inmensa mayoría de asalariados, lo que lleva a que, bajo el subterfugio de una subida del salario mínimo que afecta a un 3,5% de los trabajadores, les suben los impuestos. Esta subida del salario mínimo no es una garantía de nada. Cuando se negocia y se acuerda con los sindicatos y empresarios sí es algo que beneficia a todos; cuando se convierte en una subida falsa, porque esa persona no va a tener más dinero en su bolsillo, es una medida populista y completamente ineficaz: hace mucho más daño a los asalariados.

¿Por qué no ve con buenos ojos un impuesto a la banca?

No existe el concepto de impuesto a la banca: hay un impuesto a los clientes de la banca. Los impuestos que dicen que son para los bancos los vamos a pagar los clientes de los bancos y los ahorradores. Yo estoy en contra de que se pongan impuestos al ahorro.

Usted asesora a Pablo Casado, ¿los políticos saben de economía?

Los políticos no tienen por qué saber de economía, para eso se asesoran y, oiga, estamos encantados de darles nuestras opiniones. Los políticos no tienen, por ejemplo, por qué saber de medicina, pero si tienen que hacer una legislación sobre aspectos de sanidad deben contactar con expertos.

¿Por qué a su juicio se necesitan más medidas liberales para España?

Porque un país que lleva una media de paro del 17% desde 1980 debería implementar medidas que funcionan en todos los países líderes e incluso en los nórdicos, que tanto repiten los populistas, pues tienen mercados laborales mucho más flexibles y segmentos económicos más liberalizados.