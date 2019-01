Catorce fallecidos por la gripe en una semana en la Región de Murcia

Esta semana han fallecido 14 personas en la Región de Murcia por complicaciones agravadas por la gripe. En total, ya son 18 los fallecidos por el virus este invierno.

El primer caso de fallecimiento por la gripe fue el de una joven de 30 años que no presentaba patologías previas; la segunda víctima una mujer de 46 años que falleció el sábado 12 en la Arrixaca; el tercero, un anciano de 84 años, que falleció este martes en el hospital Santa Lucía de Cartagena; y el cuarto, una mujer de 54 años que falleció el pasado martes en el Santa Lucía.

La difusión de la gripe continúa esta semana con tendencia ascendente con 2.928 casos registrados durante estos días, mientras que la semana pasada se registraban hasta el viernes 2.300 casos.

La tasa de gripe se encuentra actualmente en nivel de epidemia de intensidad media y registra desde el inicio de la campaña, el día 1 de octubre, 9.091 casos.

Actualmente, se encuentran ingresados en los distintos hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) un total de 100 pacientes con gripe, nueve de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Hasta la fecha se han registrado 18 fallecimientos por complicaciones agravadas por el virus.

El SMS mantiene los refuerzos tanto en hospitales como en Atención Primaria para hacer frente a la mayor demanda asistencial con motivo de la gripe y de las afecciones respiratorias habituales por estas fechas.

Concretamente, se han contratado a más de 150 profesionales y se han habilitado más de 130 camas adicionales en los hospitales para ofrecer una asistencia de calidad a los más de 2.500 pacientes que acuden mensualmente a las puertas de urgencias.

También se han adoptado otras medidas como el establecimiento de zonas separadas en las áreas de urgencias para pacientes con sospecha de gripe o la apertura de unidades de preingreso y de corta estancia para pacientes que deban permanecer ingresados entre 48 y 72 horas.



Evitar el contagio

Aún es posible vacunarse para prevenir el contagio. La vacuna es la medida preventiva de mayor eficacia para evitar la enfermedad y los antibióticos no son efectivos frente a la gripe. También conviene adoptar medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, o taparse la boca al toser o al estornudar, preferiblemente con pañuelos desechables y procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o limpiar las secreciones nasales. En caso de no disponer de un pañuelo desechable, nunca se ha de toser directamente sobre la mano, sino en la cara interna del codo.