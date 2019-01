"Cinco municipios de la Región y las pedanías rurales de Lorca también se están despoblando"

Presenta mañana en Murcia el informe El medio rural y su vertebración social y territorial, en el que se recogen las principales amenazas para las zonas rurales. Aboga por una discriminación positiva para los agricultores que suavice la dureza del campo.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Agricultura y Pesca del CES nacional, Juan José Álvarez, alerta de que es necesario mantener a la población rural para garantizar la sostenibilidad y la supervivencia del patrimonio histórico. Reclama mejoras en la atención sanitaria, la educación y las infraestructuras para evitar el abandono.

¿La Región sufre también los efectos del despoblamiento, a pesar de su potente agricultura?

El motor principal de la economía en el medio rural es el sector agroalimentario, que en toda la zona de Levante y en la Región de Murcia se ve potenciado por la actividad hortofrutícola. La economía agraria está contribuyendo a asentar a la población, pero hay un problema que sufre también, aunque en menor medida. De los 45 municipios que tiene Murcia, hay cinco que sí han perdido población: Moratalla, Ojós, Ricote, Aledo y Ulea. También se observa que Lorca, que ha pasado de tener en los años 70 del siglo pasado unos 60.000 habitantes a unos 95.000 en la actualidad, ha perdido población en las pedanías más rurales. Es el caso de La Paca, Zarcilla de Ramos y Coy, entre otras.

¿Qué problemas tienen estas zonas que están perdiendo población?

En el estudio lo que se detecta es que hay problemas de despoblación y de masculinización, que es un denominador común.

¿Qué quiere decir masculinización?

Quiere decir que el papel de la mujer ha perdido peso en el medio rural. La causa es que hay un abandono de la mujer y también de los jóvenes. La generación soporte del medio rural, que siempre ha sido la mujer y los jóvenes, está viendo más atractivo ir a la ciudad. También hay un fuerte envejecimiento de la población en el medio rural. El mayor abandono se da entre jóvenes y personas de mediana edad. Ha habido una caída de la natalidad y un envejecimiento.

¿Por qué se marchan las mujeres y los jóvenes?

Uno de los principales motivos del abandono es la educación. La mujeres han apostado por su formación y su educación y eso hace que haya producido un descenso de la población femenina y también de los jóvenes, quienes buscan alicientes que no encuentran en el medio rural. ¿Porqué? Porque no hay centros educativos adecuados, tanto para jóvenes como para mujeres; la política de vivienda también deja mucho que desear, los servicios sanitarios no se han adaptado a las necesidades, ni tampoco las infraestructuras ni las comunicaciones. También hay que digitalizar, porque aún quedan muchas zonas sin cobertura para el teléfono móvil, lo que impide, por ejemplo, dar de alta a una persona en la Seguridad Social.

¿Qué alternativas proponen?

Lo que hemos hecho en el informe es elaborar propuestas para que esto mejore. ¿Cómo se hace para dar visibilidad al trabajo de las mujeres? Tenemos la Ley de Titularidad Compartida, que apareció en 2011, pero hay muy pocas mujeres que se han dado de alta en el Registro. Esta ley lo que hacía era reforzar y mejorar la situación de las mujeres que estaban trabajando en las explotaciones familiares con sus maridos; les permitía que ellas tuvieran su propia Seguridad Social y una jubilación el día de mañana con una pensión. Pero a día de hoy la ley ha sido un fracaso.

¿De quién es la culpa?

Aquí hemos tenido culpa todos: las administraciones, que no han dado a conocer los beneficios de la Ley de Titularidad Compartida para que las mujeres pudieran acceder a esos beneficios; de las organizaciones de mujeres que no han sabido explicar estos beneficios desde el año 2011. Ni el Gobierno anterior ni este han hecho nada, aunque tengamos una comisionada. Nos jugamos mucho porque hay que conseguir la sostenibilidad del medio rural y una supervivencia del patrimonio histórico y cultural, que hay que cuidar; hablamos también de seguridad alimentaria y de cohesión social.

¿Las explotaciones familiares son viables frente a la agricultura a gran escala?

Las explotaciones familiares tiene viabilidad económica si perseveran y se quieren hacer grandes; es decir, tienen futuro si tienen una serie de condiciones y hay una discriminación positiva para mejorar las condiciones de los agricultores y de toda la familia, en cuestiones como las tarifas eléctricas, la salud o las cotizaciones a la Seguridad Social. No es un premio, pero hay que incentivarlos.



Debate sobre las condiciones de vida fuera de la ciudad

El Consejo Económico y Social de la Región (CES) celebra este jueves una jornada para analizar la situación actual y retos de futuro del medio rural frente a las ciudades. En este encuentro intervendrá el presidente de la Comisión de Trabajo, Agricultura y Pesca del CES nacional, Juan José Álvarez, quien presentará un informe sobre la situación de las zonas rurales del país que ofrece propuestas para evitar el despoblamiento. La jornada terminará con un debate en el que participarán, entre otros, Miguel Padilla, presidente de Coag, Carmen Inglés, presidenta de la Asociación de Mujeres del Medio Rural, y concejales de varios municipios.