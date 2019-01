Pimentón de origen

El sueño de Manuel Sánchez se ha convertido en realidad gracias a que un grupo de casi una veintena de pequeños agricultores del Valle del Guadalentín, y él mismo, lo han puesto en marcha. En 400 hectáreas, estos productores cultivan la variedad de pimentón autóctona de la Región de Murcia, que hace 500 años trajeron a estas tierras frailes Capuchinos desde Brasil. Donde primero se plantó fue en La Ñora, recuerda Sánchez. El promotor de esta iniciativa ha mantenido el cultivo durante 45 de los 62 años que tiene, y antes lo hicieron sus padres.

Los agricultores son de pedanías de Alhama, Totana y Lorca y viven en zonas con riesgo de despoblación. «Es el auténtico pimiento de bola, por el que nos han conocido como 'pimentoneros' y que tiene un sabor, color y olor característicos y únicos en el mundo», explica José Manuel Ruiz, uno de ellos.

Es el terreno salino y la mezcla de aguas (más dulces como la del Trasvase del Tajo y más duras como las de pozo), las que permiten que el pimiento o 'ñora' tenga esta peculiaridad. Además, absorbe muy bien las sales del terreno, lo que deja limpia la tierra para otros cultivos, como los hortícolas.

Los agricultores, que en su gran mayoría tienen entre 30 y 55 años, han constituido la Asociación de Productores de Pimentón del Valle del Guadalentín, que tiene una marca propia: Pimentón de Murcia 'Flor del Guadalentín'.

Pero no sólo les mueve el orgullo de que no se pierda «algo inherente a nuestra tierra, un 'gen' propio», sino que los consumidores vuelvan a saborear el verdadero pimentón «y no el que venden como de aquí, pero que está mezclado con otros producidos fuera incluso de nuestro país», subraya Ruiz.

Todo el proceso se hace a mano, «es artesano», lo que ha permitido mantener durante todo el año la mano de obra en esta zona y que en la época de recolección incluso se triplique.

Están orgullosos del resultado obtenido, cien por cien autóctono, que venden como un producto 'gourmet', sobre todo en Galicia y Asturias. «Y queremos que se mantenga así, sin que se incremente mucho la producción».

La Asociación está preparando un proyecto para recibir fondos europeos con los que construir un molino de su propiedad. También quieren hacer campañas en la Región para que los consumidores «recuperen el gusto por nuestro pimentón», apunta Sánchez.