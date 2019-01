Pelea de cifras entre partidos por la inversión de los Presupuestos

La inversión para la Región de Murcia en los presupuestos generales del Estado (PGE) caerá este 2019 un 63 % con respecto al año anterior, en el marco de unas cuentas «irresponsables, sectarias y desleales», que se basan en unos ingresos «ficticios» y eliminan inversiones ya previstas. Así lo consideró el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, tras la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos convocada ayer por el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, para analizar en profundidad el proyecto de presupuestos para este ejercicio. El consejero ha subrayado que la Región de Murcia contará con una inversión menor que la prevista inicialmente y comprometida para 2019 en los presupuestos del año pasado, porque de los 988 comprometidos para este año, se invertirán solo 374 millones, un 63 por ciento menos.

La consecuencia directa será la postergación de la mayoría de las infraestructuras previstas, como el tercer carril de la A-7 o la autovía Yecla-Caudete. Así, la tónica general es la de aportar «cantidades irrisorias» que hacen que los proyectos ya comprometidos se alarguen en el tiempo. Otro tanto sucede con el área de Justicia, sin fondos para poner en marcha la Ciudad de la Justicia de Cartagena y solo 4,4 millones para el Palacio de Justicia de Lorca, presupuestado en 6,2 millones.

En materia de agua, no se mantiene la apuesta por las desaladoras, ya que la inversión programada para este año de 28 millones de euros queda reducida a 3,3 millones y no se ha previsto ni un solo euro para el mar Menor y el proyecto de vertidos cero. Del mismo modo, no hay presupuesto alguno para comercio, industria o turismo, ha lamentado.

La diputada nacional socialista María González Veracruz ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno de España «terminan con siete años de abandono del PP y son el punto de partida para las verdaderas soluciones que necesita la Región de Murcia». No solo por el aumento de la inversión del 18 por ciento, o del 32,6 por ciento de las inversiones reales, ha precisado, «sino porque los proyectos y las soluciones están recogidas en los presupuestos». «No hay nada que tenga mayor credibilidad que los hechos, y solo en siete meses de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España y de Diego Conesa liderando la Delegación del Gobierno en nuestra Región, hemos visto como se han solucionado problemas que estaban enquistados, incluso con conflictos sociales, y que durante siete años del PP han estado absolutamente abandonados», ha señalado.

En su opinión, es muy importante potenciar las infraestructuras en la Región. «Es una necesidad para el crecimiento y para el empleo que tengamos esas partidas para la llegada del AVE soterrado, la conexión con Almería, el puerto de Cartagena y todo lo que tiene que ver con cultura en Murcia, Lorca y Cartagena».