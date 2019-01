La Región cumple dos meses sin que caiga ni una gota de agua

Lanzan por las redes sociales un mensaje de concienciación ciudadana sobre la necesidad de esta obra hidráulica.

El sábado se cumplirán dos meses exactos desde que cayó la última gota de agua sobre la Región de Murcia. Desde entonces, buenas temperaturas, demasiado altas para la época, y últimamente una ola de frío polar que ha provocado pérdidas en los cultivos hortícolas, sobre todo de alcachofas, habas verdes, lechugas y frutales tempranos.

Pero todo se puede sobrellevar gracias al Trasvase Tajo-Segura, aseguran Paco Gil, de la organización agraria Coag, y Lucas Jiménez, presidente de los regantes del Trasvase. Ambas organizaciones, a iniciativa del sindicato agrario, están estos días 'moviendo' por las redes sociales un mensaje que pretende ser, a la vez, un incentivo para que los ciudadanos sean conscientes de la importancia de esta obra hidráulica: '¿Tú crees en los trasvases de agua?', '¿De dónde crees que viene el agua, del Trasvase o del cielo?'.

«La sociedad tiene que conocer la dependencia que regiones como Murcia tiene de recursos de otras cuencas para el día a día; y que detrás de un grifo abierto hay un trabajo, una responsabilidad y una vida», apunta Paco Gil.

Regantes y agricultores consideran que no está de más recordar a la sociedad levantina en particular y a la española en general que «Almería, Alicante y la Región de Murcia necesitan de la solidaridad de otras regiones no solo para vivir, sino para subsistir», señala Gil.

Esta iniciativa también pretende ser una llamada de atención al Gobierno español, que el pasado mes de noviembre no autorizó un trasvase para riego, pese a haber existencias en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, porque había llovido.

«Tienen que tener claro ya, y de una vez por todas, que nuestra agricultura no puede estar a expensas de lo que llueva, porque hay mercados que dependen de nuestros productos y que necesitan tranquilidad», apunta Lucas Jiménez, quien añade que «eso se llama planificación, y la planificación necesita regularidad en la aportación de agua».

El presidente del Scrats indica que, si se tiene en cuenta la argumentación esgrimida por el Ministerio para la Transición Ecológica en noviembre, «este mes tendría que llegar el triple de agua por el tiempo que lleva sin llover...».

Pero el agua recibida en diciembre y enero (38 hm3 cada mes) y la que se espera recibir en febrero (otros 38) va a permitir que los mercados estén abastecidos de los productos de la huerta levantina, por lo que es necesario transmitir «un mensaje de tranquilidad» en este sentido.

Paco Gil concluye señalando que Murcia es una Región de muchas inundaciones y muchas sequías, situaciones que se producen incluso en el mismo año, por lo que «sabemos vivir en la sequía, pero no en la insolidaridad y el desconocimiento sobre el mundo del agua».

Y si es cierto que estamos ante un cambio climático, añade Jiménez, «se tienen que promover actuaciones para que el impacto no sea duro y podamos hacerle frente».