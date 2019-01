Buenafuente bromea con la visita de Pedro Duque a Murcia

El humorista Andreu Buenafuente ha bromeado en su programa Late Motiv con la reciente visita del ministro Pedro Duque al Parque Tecnológico de Fuente Álamo, donde conoció algunos de los proyectos que desarrolla la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).



Entre los desarrollos universitarios que pudo conocer el ministro de Ciencias, Innovación y Universidades, destaca un simulador de vuelco de tractores. Precisamente, el propio dirigente pudo subirse a la plataforma de este artilugio y pilotar la maquinaria agrícola haciendo uso de gafas de realidad virtual. Pese a su experiencia en el espacio, Duque acabó 'volcando' el tractor.



Un momento que no se le ha escapado a Buenafuente y que ha aprovechado para hacer un breve monólogo. "El ministro es un tipo listo, sacó de media un 10 en Ingeniería Aeronaútica y ahí está, en Murcia", ha recalcado, desatando las risas de los espectadores.



El humorista ha continuado destacando que no lo dice para meterse con los murcianos, sino que lo ve como una cura de humildad: "Has ido a la luna pero nosotros te ponemos ahí, al tractor".



Pero el punto álgido de la broma ha llegado cuando han mostrado imágenes del ministro a bordo del simulador de vuelvo de tractores, intercalándolas con escenas de carreras de la película Star Wars.



Pedro Duque se ha tomado las palabras de Buenafuente con humor. De hecho, él mismo ha compartido la broma en su perfil de Twitter junto a unas simpáticas palabras: "¡Me parto!".





Como diría un murciano que conozco, eres un pantera @astro_duque. pic.twitter.com/O2gFGXNwTf — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 15 de enero de 2019