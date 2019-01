Una mujer de 46 años, segunda fallecida por gripe en la Región de Murcia

La gripe se ha cobrado la segunda víctima mortal en la Región de Murcia. Se trata de una mujer de 46 años con patologías previas y sin vacunar.



La mujer falleció el pasado sábado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia por complicaciones derivadas de la gripe.



Se trata del segundo caso este invierno en la Región de Murcia. El pasado viernes se conocía que una chica de 30 años murió por el virus en el mismo hospital. En este caso, la joven fallecida no tenía patologías previas.





Vacunación

Ante el, la Consejería de Salud ha contratado a 119 profesionales y habilitado 93 camas adicionales de ingreso y seis en las unidades de cuidados intensivos en hospitales de la Región.El consejero de Salud, Manuel Villegas, dio cuenta de las medidas que ya se han puesto en marcha en todos los centros delpara hacer frente al incremento de las atenciones por procesos respiratorios.Para reducir las esperas y agilizar las asistencias sanitarias en los hospitales se priorizará la atención a los pacientes en función de las necesidades en las puertas de urgencias.Además, se estableceránpara pacientes con sospecha de gripe y, cuando la demanda lo justifique, se abrirán las unidades de preingreso y corta estancia, para aquellos casos en los que se prevé una estancia comprendida entre 48 y 72 horas.También se agilizarán las altas en los hospitales, a fin de que haya camas libres antes de las 12 horas y se favorecerá el alta precoz de pacientes que no requieran de ingreso. Siempre se efectuará el seguimiento de los pacientes desde atención primaria tras el alta hospitalaria, así como en aquellos pacientes que no precisan ingreso.Además, seen aquellas áreas de salud en las que ya se ha registrado un caso de gripe. Estas comisiones definen cómo proceder en cada situación y estarán integradas por profesionales de urgencias, medicina preventiva, enfermedades infecciosas, microbiología, neumología, medicina interna, pediatría, atención primaria y medicina intensiva, así como por representantes del equipo directivo, de enfermería y del servicio de admisión.Salud tambiénque se requieren en cada momento, de acuerdo a la demanda asistencial. Además, se dispone de un refuerzo para los 10 Servicios de Urgencias de Atención Primaria de la Región con mayor afluencia.Las agendas de los profesionales en los centros de salud se adecuarán al aumento de la demanda asistencial, de forma que se readaptará a las necesidades de cada momento y se priorizará la actividad a demanda sobre la programada.Además, se recordará a los profesionales y pacientes la importancia de la consulta telemática para agilizar la atención sanitaria ante la existencia de síntomas y evitar así desplazamientos innecesarios.A día de hoy,, 3,6 puntos más que al cierre de la campaña del pasado año. Es previsible que el crecimiento de la tasa de vacunación se sitúe entre los 5 o 6 puntos.El Sistema Murciano de Salud ha administrado desde el pasado 29 de octubre, fecha en que comenzó la campaña de vacunación antigripal, y hasta el 10 de enero 233.000 vacunas. La campaña finalizará una vez deje de circular el virus.Por último, el titular regional de Salud ha subrayado quee insistió en que los antibióticos no son efectivos por tratarse de una enfermedad viral y que su uso puede crear resistencias a estos fármacos.También recomeinda algunas medidas higiénicas para tratar de evitar su transmisión, como el lavado frecuente de manos, especialmente después de haber tosido o estornudado.