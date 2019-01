Caen las reservas de sangre A negativo y B negativo

El Centro Regional de Hemodonación alerta de que las reservas de A negativo y B negativo han bajado de forma preocupante hasta el nivel rojo o 'urgente' y piden la colaboración ciudadana.



"Dedícanos diez minutos de tu tiempo. ¿Contamos contigo", piden desde Hemodonación a través de sus redes sociales.





#FelizLunes dedícanos diez minutos de tu tiempo???

¿Contamos contigo?????

??URGENTE A- B-

?tienes más de 18 años

?pesas más de 50 kilos

Entre los requisitos para donar sangre se encuentra:- Tener más de 18 años y menos de 65. No obstante, si tienes más de 65 años y eres donante, puedes continuar donando hasta los 70 con un informe positivo de tu médico de cabecera. Algunos países aceptan donaciones desde los 16 años hasta más allá de los 65.- Pesar más de 50 kilos. Porque el bolsas de sangre está diseñado para 450 cc, que es un cantidad que no se puede extraer a una persona con ese peso o peso inferior.- No padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea. No obstante, para donar sangre hay que estar sano y en forma.- Pasar un pequeño reconocimiento médico que incluye. Toma de tensión arterial, determinación de nivel de hemoglobina, cuestionario con preguntas de salud.- No estar en ayunas. En la mayoría de los países se recomienda que los donantes mantengan su ingesta habitual de alimentos y líquidos antes de la donación, pero que eviten las comidas copiosas o grasas, que pueden aumentar los lípidos de la sangre y llevar a desechar la donación.- No haber donado en las últimas 8 semanas. Se puede donar sangre con un intervalo mínimo de 2 meses. Los hombres pueden donar hasta 4 veces en un año natural, y las mujeres 3. Esta diferencia no es discriminación, sino para compensar las pérdidas que tienen las mujeres por la regla.- No olvides llevar el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.