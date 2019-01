Abierto el plazo de sugerencias al reglamento de Accesibilidad Universal

Hasta el 1 de febrero pueden presentarse sugerencias al decreto de reglamento de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia que desarrolla la ley homónima impulsada por la Comunidad Autónoma. El anuncio de la información pública de este texto normativo se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y en la página web del Portal de la Transparencia.

El objetivo de este texto que ha elaborado el Ejecutivo regional, en colaboración con la sociedad civil, es garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas en los distintos ámbitos de la vida. Así, el director general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, José Antonio Fernández Lladó, destacó la colaboración de las organizaciones de personas con discapacidad, colegios profesionales y representantes empresariales en la elaboración de este documento. Una veintena de personas ha participado en las mesas de trabajo celebradas para redactar el reglamento. «Esta regulación posibilitará que las personas con discapacidad puedan utilizar de forma autónoma todos los espacios, bienes y servicios», explicó.

El reglamento trata sobre la aplicación de medidas que garanticen la accesibilidad universal en los ámbitos relacionados con la edificación, espacios públicos urbanizados y naturales, así como en los transportes y telecomunicaciones. También incluye la mejora de la accesibilidad en las actividades culturales, deportivas, de ocio y en las relacionadas con la formación y educación.

