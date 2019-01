Maurici Lucena: "Vamos a dar todas las facilidades, pero las rutas las deciden las compañías"

Asegura que el nuevo aeropuerto recibirá 3.000 pasajeros en su primer día.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, que sustituyó a Jaime García-Legaz en julio, asiste mañana al despegue del último vuelo que saldrá del aeropuerto de San Javier tras 50 años de actividad y el martes inaugurará el de Corvera.

¿El nuevo aeropuerto tiene ya todas las autorizaciones o está pendiente todavía de algún otro permiso para poder abrir?

El proceso de certificación aeroportuaria por parte de AESA (la Agencia Estatal de Seguridad Aérea) ha trascurrido con absoluta normalidad. Ahora han solicitado un documento para la puesta en funcionamiento que se les va a proporcionar, pero no hay ningún problema; todo va según lo previsto.

¿Eso significa que Corvera está listo para abrir o que debe esperar otra resolución?

Los documentos que faltan forman parte del proceso normal de certificación. Es normal que la certificación definitiva de AESA se aproxime al día de la inauguración, pero está todo inmaculado y tenemos una tranquilidad absoluta. AESA debe dar otro permiso, pero llegará dentro del calendario previsto.

Tendrá que ser este lunes.

Sí, el lunes.

Antes de inaugurar pasará por el trance de cerrar un aeropuerto que ha dado servicio a la Región durante medio siglo.

Puede resultar extraño desde el punto de vista emocional, pero desde el punto de vista técnico todo está transcurriendo según lo previsto. Es verdad que han sido 50 años en las infraestructuras del Ejército del Aire y que nos hemos sentido siempre muy bien acogidos. Estamos muy cercanos al Ejército del Aire, subrayaremos este agradecimiento y deseo -en sentido figurado- que mi presencia como presidente de la compañía en el último vuelo comercial de San Javier sea una expresión de este agradecimiento. La otra cara de la moneda será al día siguiente la inauguración de un aeropuerto que Aena entiende que es estupendo y que seguro que va a ser un éxito.

La paradoja es que Aena nunca quiso entrar en Corvera ni participar en el proyecto y al final se ha convertido en la concesionaria que va a ponerlo en marcha.

Ahora, antes y en el futuro Aena toma decisiones de acuerdo con tres parámetros básicos: operativos, técnicos y económicos. Cuando sale a licitación el aeropuerto en el concurso del Gobierno regional y Aena presenta una oferta de carácter operativo y técnico y de carácter económico, estamos encantados de operar el aeropuerto; tanto es así, que es el único aeropuerto en el que vamos a operar sin que la compañía sea la dueña de la infraestructura. Se incorpora dentro de la normalidad y yo no le veo otras connotaciones.

En los últimos años Aena ha seguido invirtiendo en San Javier mientras que Corvera estaba ya terminado. Ha habido una competición que ahora obliga a cerrar un aeropuerto recién acabado para abrir otro.

Yo solo puedo responder en calidad de concesionario del aeropuerto. Corvera tiene un propietario, que es el Gobierno de la Región, con el que hemos mantenido una colaboración muy estrecha-especialmente con el consejero de Fomento-, de la que estoy muy satisfecho. Todo han sido facilidades recíprocas.

¿Habrían necesitado más tiempo para abrir Corvera?

No. El 15 de enero es una fecha estupenda. Aena es una empresa muy seria, con unos equipos técnicos excelentes y cuando fijamos y aceptamos esa fecha fue con todas las consecuencias. La prueba de que no ha habido ninguna prisa ni nada que se le parezca es que esto va a estar en perfecto estado de revista el día 15 de enero. No contemplo otro escenario. El ruido externo a esta realidad indiscutible yo no lo valoro.

¿Han acordado algún tipo de compensación con Defensa al abandonar las instalaciones de San Javier?

Parte de las inversiones que tiene la compañía en instalaciones y equipos las trasladamos a Corvera. Hay equipos que se transfieren a otros aeropuertos de la red de Aena y hay algunos otros que dejamos en las infraestructuras del Ejército del Aire. Así termina la relación.

¿Hay perspectivas de ampliar el número de compañías y de recuperar los vuelos a Madrid y Barcelona?

Eso no está en mi mano decidirlo. Nosotros lo que garantizamos es que la calidad del servicio y de la operatividad relativa a la seguridad van a estar en los máximos niveles de los estándares que Enaire tiene en España y en el resto de aeropuertos del mundo en los que operamos. Vamos a dar todas las facilidades a nuestros clientes, que son las compañías aéreas y los pasajeros. Junto con el Gobierno de la Región y con las autoridades locales haremos todo lo posible para que las compañías aéreas consideren que el aeropuerto es un destino que, como parte del conjunto de la Región de Murcia, resulta muy atractivo. Pero, en última instancia, son las compañías las que deciden los destinos y las rutas que desean abrir.

¿Cómo han percibido las compañías este traslado?

Con mucha normalidad. Todos coincidimos en que la Región es un destino turístico -y también económico y social- muy atractivo. Un reflejo de ese atractivo deberá ser el uso del aeropuerto, espero que intensivo, en el medio y largo plazo. En eso hay coincidencia con todos, con el Gobierno de la Comunidad y con los ayuntamientos. Si no pensáramos que el aeropuerto tiene muy buenas perspectivas, no nos hubiéramos animado a presentarnos al concurso y a ganarlo, porque no nos saldrían los números que justifican nuestra apuesta.

También hay quien piensa que Aena se presentó para evitar que San Javier tuviera que competir con Corvera y perdiera parte de los pasajeros que recibe.

Nuestra oferta siempre está justificada en parámetros técnicos y económicos, competimos con otros operadores aeroportuarios y lo hacemos encantados. No veo otras razones que las estrictamente técnicas y económicas.

Uno de los mayores temores tras la adjudicación ha sido que el nuevo aeropuerto quede bajo la sombra del de Alicante y no consiga la proyección esperada.

El aeropuerto de Murcia lo consideramos muy bueno. La prueba es que las tarifas aeroportuarias que Aena va a cobrar son en promedio las mismas que utilizamos en San Javier y que resultan un 20% más bajas que las de Alicante. Esto quiere decir que debería ser atractivo. Las líneas aéreas nos transmiten esta impresión. El primer día ya vamos a tener vuelos en los que se va a involucrar a 3.000 pasajeros. Estoy seguro de que va a ser una historia de éxito, pero prefiero valorarlo en sí mismo, no en comparación con otros aeropuertos.

Su antecesor recomendó al Gobierno que invierta dinero en promocionar Corvera, como hacen otras comunidades.

Tengo muy buena relación con Jaime García-Legaz y le estoy muy agradecido. Es importante que Aena, el Gobierno, los ayuntamientos y las empresas rememos en el mismo sentido. Aena tiene una división de marketing aeroportuario que va a estar explicando continuamente las ventajas de Corvera y entiendo que los demás agentes harán lo mismo.

¿Qué objetivos se plantean de cara a los próximos años?

La previsión que tenemos es superar el millón de pasajeros en 2019 y seguir creciendo. Creemos que al menos se van a cumplir. Si se superan, mucho mejor.