La Región de Murcia se congela

La Región de Murcia se ha despertado esta mañana con temperaturas de hasta ocho grados bajo cero y acompañada de escenas como campos de cultivo helados; frutales con témpanos de hielo o piscinas, embalses o charcos congelados. Las heladas en la comunidad han provocado numerosos daños entre los cultivos hortícolas de los agricultores, pero también imágenes curiosas que no acostumbramos a ver en la Región ya que los termómetros aquí no suelen registrar temperaturas tan bajas.



La ola de frío polar está siendo la culpable de que el mercurio llegara a reflejar en la madrugada de este sábado temperaturas de 7 grados bajo cero en el Altiplano, de menos 8 grados en Caravaca de la Cruz, menos 6 en la comarca del Río Mula, menos 3 grados en el municipio de Murcia o también temperaturas por debajo de los cero grados en el campo de Cartagena, según datos registrados por la Confederación Hidrográfica del Segura en sus termómetros instalados a lo largo de la cuenca.



Algunas de las fotos compartidas esta mañana por los usuarios de la redes sociales en la Región de Murcia hacían buena cuenta del efecto de las heladas, dejando escenas de puro invierno que perduraban a lo largo de la mañana, sin que el hielo se llegara a descongelar del todo.







La Región de Murcia está desde el pasado jueves bajo la influencia de una masa de aire polar continental, procedente de Siberia, y que ha abierto un 'pasillo' por el centro de Europa hasta llegar a las tierras del sur. Sin embargo, esta masa es seca y no está asociada con humedad, por lo que no ha dejado precipitaciones en el territorio.







Las heladas han dejado escarcha en los montes murcianos esta madrugada, dejando estampas parecidas a la nieve en algunas zonas como en el Noroeste.







Las fuentes de Yecla se congelaban ayer del intenso frío que hacía.









En Murcia la huerta también se congelaba.





Placas de hielo del bidón de agua en la Huerta de #SantoÁngel, donde la mínima se ha quedado en - 1,9°C. En total, 6 horas y 37 minutos por debajo de los 0°C (2:30-9:07h). pic.twitter.com/cpKdjH2jK5 — El Tiempo de Murcia (@MeteoMurciaDani) 12 de enero de 2019