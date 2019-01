Vox deja un recado a López Miras: "Aspiramos a ser la llave de gobierno"

A Vox Murcia no le han sentado bien las declaraciones de este miércoles del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en las que dejaba claro que "no le gustó" la lista de 19 condiciones que el partido de Santiago Abascal había planteado inicialmente al PP andaluz. "Esa lista no la firmaría en la Región de Murcia", expresó rotundo.

Desde la formación de ultraderecha recuerdan al líder del PP murciano "que en las próximas elecciones de mayo tanto municipales como autonómicas Vox aspira no solo a entrar en la cámara regional y en muchos ayuntamientos, sino a ser la llave de gobierno". Además, en el caso concreto de la Asamblea Regional, aseguran que "con la nueva ley electoral" sus resultados "pueden ser aún mejores de lo que dicen las encuestas".

Mabel Campuzano, vocal del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox Murcia y vicesecretaria provincial de movilización, avisa de que "es muy probable que en mayo el PP de la Región de Murcia necesite del apoyo de Vox para seguir gobernando y con este tipo de declaraciones, el señor López Miras hace un flaco favor a su partido".



Violencia machista

Fernando López Miras aseguró también que no estaba de acuerdo con el punto de la violencia machista. "No podemos dar ni un paso atrás", proclamaba el presidente murciano, refiriéndose a la derogación de la Ley contra la Violencia de Género –junto con la eliminación de la Ley LGTBI y la Ley de Igualdad– que defendía Vox en Andalucía, asunto al que finalmente renunció a cambio de otras medidas para apoyar el Gobierno del popular Juanma Moreno.

Desde el CEP de Vox Murcia subrayan que su postura sobre la Ley de Violencia de Género "no es un paso atrás en la defensa de la mujer", ya que con su Ley de Violencia Intrafamiliar proponen "defender a las mujeres, hombres, niños y mayores".



Devolución de competencias

"Sólo Vox es partidario de devolver competencias al Estado", asegura la formación liderada por Santiago Abascal. En opinión de la ejecutiva murciana, el presidente López Miras "se suma a la política 'veleta' de Ciudadanos": "Mientras en septiembre defendía devolver competencias al Estado, ahora recula y se posiciona en contra".