Miras defiende que "no se puede dar ni un paso atrás contra la violencia machista"

Destacó en el repaso del nuevo año que Corvera creará 19.000 empleos en 15 años.

Una cita condicionará el nuevo año político: las elecciones del 26 de mayo. El presidente regional, Fernando López Miras, reconocía ayer que 2019 estará marcado por las urnas y se mostró partidario de que haya también comicios generales: «Esperemos que por el bien de los españoles tengamos elecciones nacionales».

Los comicios también condicionarán las posiciones de los partidos en caso de necesitar acuerdos. Horas antes de que Vox aceptara apoyar la investidura del PP para la Junta de Andalucía, el presidente regional hizo mención a las negociaciones por el Gobierno andaluz. Fernando López Miras, que tras el resultado de las elecciones andaluzas defendió que no veía con malos ojos un pacto con Vox –«al PP no le puede dar miedo votar con alguien elegido democráticamente», dijo entonces–, aseguraba que «no le gustó» la lista de 19 condiciones que el partido de Santiago Abascal había planteado inicialmente al PP andaluz. «Esa lista no la firmaría en la Región de Murcia», expresó rotundo.

«No me gusta la lista de Vox por muchas circunstancias. Podemos analizarlas una a una, pero no estoy de acuerdo con el punto de la violencia machista. No podemos dar ni un paso atrás en la violencia machista», proclamaba el presidente murciano, refiriéndose a la derogación de la Ley contra la Violencia de Género, que fue precisamente uno de los puntos –junto con la eliminación de la Ley LGTBI y la Ley de Igualdad– que Vox renunció a cambio de otras medidas para apoyar el Gobierno del popular Juanma Moreno.

Tras la celebración del primer Consejo de Gobierno del año, que fue deliberativo, el presidente repasó «las líneas estratégicas» de la Región para 2019. Prometió que el año traerá «más y mejor empleo», admitió que hay muchos murcianos con empleos precarios y se comprometió a que los jóvenes serán una prioridad para su Gobierno. También reivindicó que «se pondrá hacer realidad «el hito» del aeropuerto de Corvera; recalcó la bajada de impuestos, cuya bajada del IRPF entró en vigor el 1 de enero; destacó que su Ejecutivo defenderá «las familias y a la vida» y subrayó el valor de los regantes. Igualmente criticó al Gobierno central por sus decisiones sobre la Alta Velocidad y receló de los Presupuestos del Estado: «No tengo confianza en que la Región salga bien parada».

En infraestructuras, el principal tema fue la inauguración del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que contará con la asistencia del rey Felipe VI. López Miras citó un estudio del Colegio de Economistas y de la Universidad Politécnica de Cartagena para resaltar que el aeropuerto generará en quince años un impacto económico de 900 millones, un 3% del PIB regional, y que creará 19.000 puestos de trabajo, «uno por cada 55 pasajeros que lleguen a Corvera». Y vaticinó que el turismo batirá récords en 2019: «La Región superará los 6 millones de visitantes y el turismo alcanzará el 12% del PIB».

AVE y soterramiento

Miras volvió a exigir «la necesidad de una Alta Velocidad» y recriminó que el AVE «estaría ya» en Murcia «si no se hubieran truncado los planes del anterior Ejecutivo central con la decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez». Lamentó que nada «ha cambiado en los plazos del soterramiento» y reclamó el Corredor Mediterráneo y un plan del AVE para Lorca y Cartagena al tiempo que exigía la modernización de la red de Cercanías y el desbloqueo de la licitación del Arco Norte, el Arco Noroeste y el tercer carril de la A7. Y concluyó: «2019 debe ser el año de la consolidación de la Región como una tierra de bienestar económico, de libertad educativa y libertad social».