Somos Región abre el periodo de primarias para elegir a sus candidatos

Somos Región aprobó en la noche de este martes el calendario para elegir en primarias a sus candidatos para la Presidencia de la Comunidad Autónoma y a las Alcaldías de los ayuntamientos de la Región de Murcia. El partido acordó esta decisión en la reunión conjunta de su Dirección Ejecutiva Regional y su Consejo Política Regional.

Se trata del pistoletazo de salida al proceso de la elección de candidatos que se cerrará a lo largo de este mes de enero, como así explicaron fuentes de la formación regionalista en un comunicado de prensa. Así, a lo largo de este mes de enero se presentarán las candidaturas y se celebrarán primarias para elegir al candidato a la Asamblea Regional y en aquellos municipios donde se presente más de un candidato.

En la reunión, el presidente de la formación regional, Alberto Garre, expresó que Somos Región es "el único partido que puede ofrecer medidas reales para solucionar los principales problemas que sufre esta Región, empezando por el paro". Y agregó: "Llevamos muchos meses trabajando en este sentido. Primero con la plataforma y después con el partido a través de las distintas comisiones. Nuestras medidas surgen de las entrañas de la sociedad murciana. Por eso nosotros podemos decir que sabemos mejor que nadie lo que esta Región necesita para propiciar un cambio en nuestro modelo productivo que nos permita acabar con las alarmantes cifras de paro que persisten año tras año por encima de las 100.000 personas".

Para Garre, esta Región tiene todo lo necesario para propiciar ese cambio en el sistema productivo: "La agricultura es y será siempre importantísima para esta Región, pero no podemos pretender que la agricultura nos solucione todos los problemas y de empleo a esos más de 100.000 murcianos que siguen sin encontrar trabajo. Hay que mantener la agricultura, pero también hay que abrir nuevas vías y en esta Región hay sectores prácticamente inexplorados. Nosotros sabemos como hacerlo porque tenemos experiencia y porque conocemos, mejor que nadie, esta Región y sus potencialidades".

Garre destacó los principales valores de Somos Región. "Nosotros no dependemos de nadie. Estamos aquí por y para la Región de Murcia y no estamos condicionados por las estrategias nacionales de los partidos tradicionales. Estamos viendo como la presidencia de Andalucía se está pactando en Madrid y se está mercadeando con la autonomía andaluza. No podemos consentir que a la Región de Murcia le pase algo así".