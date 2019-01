López Miras: "No firmaría en la Región de Murcia la lista de Vox para Andalucía"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha mostrado en la mañana de este miércoles su rechazo a la batería de 19 propuestas que ha planteado Vox al PP para desbloquear la investidura de la Junta de Andalucía. "Esa lista no la firmaría en la Región de Murcia", ha señalado López Miras.

"No me gusta la lista de reivindicaciones de Vox por muchas circunstancias. Podemos analizarlas una a una, pero [por ejemplo] no estoy de acuerdo con el punto de la violencia machista. No podemos dar un paso atrás en la violencia machista", ha manifestado el presidente murciano, en referencia a la derogación de la Ley contra la Violencia de Género que plantea Vox en sus exigencias. "Hay que cambiar para avanzar y para mejorar, no para retroceder", ha dicho.

El presidente regional ha hecho estas declaraciones durante el repaso de los principales temas de actualidad para 2019, tras la celebración del primer Consejo de Gobierno del año, que ha sido deliberante. López Miras ha apuntado que será un año "marcado por las urnas". "Vamos a tener elecciones europeas, autonómicas y locale, y esperemos que por el bien de los españoles tengamos elecciones nacionales".

