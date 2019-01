Diego Fernández: "Durante más de tres años he estado buscando una supernova"

Con solo tres años empezó a ver documentales de física cuántica y mecánica cuántica con su padre y, reconoce, le gustaron mucho. Empezó a asistir a clases de astronomía, donde descubrió su vocación por las estrellas, a lo que quiere dedicarse de mayor.

Diego Fernández, el niño ciezano de nueve años que a principios del pasado mes de diciembre descubrió una supernova mientras miraba por un telescopio en Rusia, donde reside junto a su familia, está pasando estos días de Navidad en su pueblo natal. El precoz astrónomo, que se ha convertido en el más joven descubridor de una supernova, fue el primero en darse cuenta en el círculo astronómico dirigido por Denis Denisenko, que una nueva supernova había aflorado en la constelación del Pez Volador con una magnitud de 17.1 y que recibió el nombre 'PSN-DNTTM', siendo registrada en el catálogo como '2018jgq'. Diego fue recibido por el alcalde de la localidad, Pascual Lucas, pero también tuvo tiempo para pasearse por Cieza, de donde también es toda su familia. Con vistas al Segura y con frío, aunque no tanto como el que hace donde Diego reside, el pequeño atendió amablemente a LA OPINIÓN.

Diego, cuéntanos, ¿como pasó todo?

Pues 45 minutos antes de la clase, me encontraba con mis compañeros rusos Kiril Iónov, Ivaán Spásich y Denis Vdovin encargando fotos del telescopio T31 de un observatorio de Australia y entonces hicimos fotos de varios sitios del Universo, pero no podíamos encontrar nada. Yo propuse buscar en la galaxia NGC2397 y cuando buscamos, en el borde de la foto se podía ver una supernova.

Y enseguida iniciaste las comprobaciones?

Sí, porque había que revisar las fotos del 9 de diciembre y 9 de marzo, y compararlas. Y vimos que aparecía.

¿Te sorprendiste entonces mucho?

Sí, me sorprendí porque era mi primera supernova después de estar buscándola mucho tiempo, durante más de tres años. Primero dudamos un poco porque alguna vez me pasa que veo que alguna estrella cambia de luminosidad, pero luego resulta que es solo por la foto. Pero luego, ya con mi tutor, lo comprobamos y vimos que no había sido descubierta antes.

Por lo que dices, eres todo un experto...

Bueno, casi? (sonríe). Yo empecé con mi padre a ver documentales de física cuántica y otro de mecánica cuántica cuando tenía tres años, y la verdad es que me gustaron mucho. Luego, hace tres años me apunté para dar las clases de astronomía a las que voy ahora.

Vives en Rusia porque tu padre, Antonio Fernández, es oficial del Consulado de España en Moscú, y tenemos entendido que fue al primero que se lo contaste.

Sí, él fue a buscarme al colegio y le dije lo que había pasado y también se sorprendió mucho.

Y después de todo esto, y hablando perfectamente ruso y español, ¿tienes claro lo que quieres ser de mayor?

Me gustan mucho las matemáticas y todas las ciencias. Pero lo que más me gusta es la astronomía y eso es lo que quiero ser de mayor. En mi colegio ya me conocen todos y hasta me han pedido que dé una conferencia para poner en marcha todas las propuestas que hemos estado realizando hasta ahora. Siempre nos decimos que lo más importante es tener un buen equipo rodeado de buenas personas.

¿Qué es una supernova?

Pues es una estrella que primero está quemando los gases y después, cuando se acaba el gas explota y se convierte en una supernova.