Garre quiere reducir el sueldo de los diputados y el número de consejerías

El presidente de Somos Región, Alberto Garre, manifestó ayer su disposición para encabezar la candidatura de Somos Región a la Asamblea Regional y, por consiguiente, «a presidir el gobierno de la Comunidad Autónoma si así lo deciden los electores». En un encuentro con la prensa, aseguró que «mantenemos una administración desproporcionada y derrochadora», por lo que apuesta por «reducir gastos innecesarios en la administración, el número de consejerías y de direcciones generales, puestos que podrían cubrirse con personal del funcionariado público; eliminar o reducir al máximo el gasto en asesores, reducir la nómina de los diputados en la Asamblea y por supuesto, hay que controlar rigurosamente, y a través del Instituto de la Transparencia, el gasto corriente».

Para Garre, sería conveniente hacer un «gran pacto regional previo a las elecciones para, entre todos, garantizar que vamos a trabajar en solucionar los problemas de la Región».

«Lo último que necesita esta Región es otro partido nacional que además no crea en el Estado de las Autonomías, y lo peor es que vemos como el presidente López Miras, no sólo no se opone, sino que se muestra partidario de devolver competencias como educación», según Garre, quien cree que «sería importante recordarle cuando en este país, los institutos se hacían de Madrid para arriba».

También se refirió a la «complicada situación económica» que vive la Región de Murcia provocada por la infrafinanciación, «que nos supone un déficit para mantener los servicios básicos de alrededor de 400 millones de euros al año» y la «mala gestión económica» del ejecutivo de López Miras.