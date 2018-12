La Asamblea Regional multiplica sus preguntas de control al Gobierno

El número de preguntas orales en pleno aumenta, al pasar de 216 interpelaciones entre 2011 y 2015 a más de 1.220 en el actual periodo legislativo. Las preguntas orales al presidente crecen de 42 a 277.

La Asamblea Regional está a punto de concluir una de las legislaturas más activas que se recuerdan. El trabajo de la Cámara se ha multiplicado en estos tres años y medio como fruto de la actividad del arco parlamentario que surgió en mayo de 2015, con un grupo del Gobierno en minoría (22 diputados) y con la irrupción de dos nuevos partidos en la oposición, Podemos (6) y Ciudadanos (4), que se sumaron al PSOE (13). Esta labor se ha notado en una de las obligaciones del Parlamento: el control de la acción del Gobierno y del presidente. Esta función ha crecido si se compara con la anterior legislatura, en la que el PP tenía la mayoría absoluta, con 33 diputados, y en la oposición se situaba el PSOE, con 11 parlamentarios, e Izquierda–Unida, con un solo representante.

El número de acciones de control –entre preguntas y sesiones– al Gobierno regional ha pasado de las 1.909 que hubo en el periodo legislativo 2011–2015 a 2.804 contabilizadas en lo que llevamos de legislatura, según el último balance recopilado hasta el pasado mes de noviembre. Es decir, se ha producido un crecimiento del 47%, y todavía faltan tres meses para el final de la legislatura.

De todas ellas, dos iniciativas se han incrementado notablemente: las preguntas orales en pleno y las preguntas orales al presidente del Consejo de Gobierno.

La cantidad de preguntas orales en pleno se ha disparado, al registrarse 1.229 cuestiones frente a las 216 realizadas entre 2011 y 2015. Más de la mitad (620) las ha planteado el PP, mientras que PSOE, Podemos y Ciudadanos han lanzado 278, 209 y 123, respectivamente.

También han crecido las pregunta orales al presidente del Gobierno regional. Hasta noviembre, se han proferido 277 preguntas, mientras que en el pasado periodo legislativo se articularon 42 cuestiones. De todas ellas, el PP ha hecho 220, por las 57 de la oposición: 15, PSOE; 21, Podemos; y 21 Ciudadanos.

No todas las iniciativas han aumentado. Las preguntas al Gobierno con respuesta escrita es todavía inferior: se han formulado 1.285 preguntas en lo que llevamos de legislatura, por las 1.637 que hubo entre 2011 y 2015. En aquella era, el PSOE planteó el 97% de las preguntas, 1.601, mientra que en esta ocasión los socialistas han escrito 860 interpelaciones escritas.

Valoraciones políticas

El portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, destaca que se ha visto «incrementada cuantitativamente la actividad parlamentaria» y lamenta que «sorprende que el PP no haya preguntado nunca por escrito».

Urralburu pone el foco, no obstante, en las iniciativas ejecutadas. A su juicio, «hay respuestas escritas que no llegan o llegan muchos más meses después de lo fijado en el reglamento de la Cámara» y las «respuestas orales en pleno que se producen son significativamente menos que las preguntas que se registran». Y agrega que «las solicitudes registradas de sesiones de control y de información a los consejeros son muy superiores que las que se efectúan». Remacha que al «Gobierno, al PP y a Cs no le gustan las sesiones de control; por eso desde hace un par de años decidieron rebajar la actividad parlamentaria y reducir de dos a una las sesiones de control mensuales».

Discrepa el portavoz del PP, Víctor Martínez, quien reprocha que «la oposición impidió que el presidente del Gobierno acudiera con más frecuencia a la Asamblea a dar cuenta de su gestión». Martínez hace alusión al primer tramo de la legislatura, en el que «PSOE, Podemos y Ciudadanos bloquearon que rindiera cuentas y fue el PP el que solicitó de forma reiterada su comparecencia».

Los populares valoran que hayan sido «el grupo que más preguntas ha registrado en la Asamblea» y elogian que ha sido una legislatura muy dinámica: «El PP ha sido el grupo parlamentario que más empuje y dinamismo ha aportado a la Asamblea».

Desde Ciudadanos opinan que la mayor pluralidad política y el final de las mayorías absolutas «ha supuesto que esta legislatura se haya convertido en la más activa de toda la historia del Parlamento regional», lo que «se ha traducido en un mayor número de iniciativas parlamentarias y en un mayor control a la labor del Ejecutivo».

El portavoz naranja, Miguel Sánchez, dice que le sorprende que «el PSOE haya reducido a casi la mitad su número de preguntas con respuesta escrita y que el PP no haya realizado ni una sola pregunta con respuesta escrita en las dos últimas legislaturas, lo que demuestra que hace una política de salón y de cara a la galería».

El diputado del PSOE, Emilio Ivars, aduce que la ausencia de mayoría absoluta conlleva que las iniciativas de control tengan «un desarrollo mayor que en otras legislaturas» y sostiene que su grupo «está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo de determinados temas relacionados con educación, con función pública, con menores, con sanidad y otra serie de cuestiones».