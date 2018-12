La liberalización de las ITV duplica las aperturas de estaciones en un año

El marco legal para las ITV en la Región de Murcia cambió en septiembre del año pasado. Las concesiones se extinguían tras 20 años y el plan de regulación que había preparado el Gobierno murciano –junto con sindicatos y empresarios– se truncaba en la Asamblea Regional tras el rechazo de Ciudadanos, partidario de un modelo libre. El sector se quedaba sin regulación autonómica y se establecía al amparo de la legislación nacional. Se abría un periodo nuevo: liberalización lo llama Ciudadanos; 'situación alegal' y 'vacío legal' lo califican los grupos parlamentarios PP y PSOE.

Esta situación ha cambiado el panorama de la Inspección Técnica de Vehículos en la Región (ITV). Con la liberalización, el número de estaciones se ha disparado en un año, al pasar de las diez instalaciones que había en el anterior marco legal a las veinte que existen actualmente, según los datos de la Comunidad Autónoma. La primera ITV en abrir con este marco legislativo fue la instalación de La Hoya, en Lorca, y están pendientes de apertura otras seis.

Las nuevas estaciones tienen que cumplir con la normativa nacional para recibir la autorización administrativa, que exige la acreditación de la ENAC. La directora general de Industria, Esther Marín, explica que la Comunidad necesita una ley regional que «proporcione mayor seguridad vial y que establezca obligaciones a las estaciones de ITV para redundar en un mejor servicio a los murcianos». La falta de legislación autonómica –cita com ejemplo– impide que se puedan fijar tarifas máximas.

El PP y el PSOE trabajaron conjuntamente por presentar una nueva ley de las ITV, con un modelo mixto de licencia condicionada –en el que la estación de Alcantarilla sigue siendo pública–, pero el acuerdo, que llegó a estar muy cerca, no se ha cerrado.

«El escollo es que no se garantiza la viabilidad económica del sistema de las ITV», sostiene el diputado socialista Alfonso Martínez Baños, quien recuerda que el servicio de las ITV es competencia de las Comunidades. «Propusimos tres condiciones al PP: la ITV de Alcantarilla tendría que seguir siendo pública, un modelo sostenible y viable y el visto bueno de los sindicatos para tener las garantías laborales».

El diputado del PP Javier Iniesta reconoce que las negociaciones se han aplazado por los Presupuestos pero asegura que en enero retomarán las conversaciones. «Trabajamos para conseguir un acuerdo, que no es sencillo, y que implica al Gobierno, sindicatos y al PSOE», afirma, convencido de que no puede haber 60 ITV en la Región. «En Yecla hay dos estaciones situadas pared con pared. No hay mercado, habiendo otra estación en Jumilla, y eso provoca riesgos para los trabajadores». Iniesta critica que el modelo de mercado libre propuesto por Ciudadanos «es un disparate». «Cs equipara las ITV a las gasolineras. Esto no es Madrid, donde hay 70 ITV y 7 millones de vehículos».

El diputado de Ciudadanos Miguel López Morell señala que «están encantados» con la evolución que ha tenido la ITV en el último año. «Gracias a la liberalización que propiciamos, se han abierto una decena de ITV y la mayoría son de capital local. Es una actividad empresarial local, no impuesta por ninguna decisión gubernamental, y que ha generado mucho empleo local». Las nuevas estaciones, afirma, ayudan a recudir las colas y se nota en los precios. «Si son viables o no lo dirá el mercado; la competencia es positiva».