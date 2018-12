Lotería de Navidad 2018: "La venta mayoritaria se hace en verano, puede que le haya tocado a un madrileño"

También visitó la diosa Fortuna la localidad costera de Mazarrón. Marifé Muñoz, la responsable de la administración que repartió la suerte, explica a LA OPINIÓN que ha vendido "dos décimos", ambos "por máquina" del tercero.



En la calle Hernán Cortés se respiraba alegría. "Estoy contenta porque de Lotería de Navidad no habíamos dado nunca nada.



"Lo que quieres es que el cliente esté contento", insistió Muñoz, que hace seis años se hizo con la licencia de una administración que fue "de las primeras del Puerto".



"No se sabe nada" de los agraciados, aunque Muñoz teme que el premio se haya ido fuera de la Región. "La venta mayoritaria se hace en verano. En invierno hay muy poquita gente. Y en verano hay mucho turista. Vienen muchos madrileños. Pero igual ha sido un vecino del edificio que han comprado", comenta.



"En abril dimos el primer premio de Lotería del sabado, 100.000 euros al décimo, y tampoco sabemos quién se lo ha llevado. No apareció. Pero espero que lo disfrute", añade la mujer.



El Gordo ha viajado hasta San Pedro del Pinatar, La Manga del Mar Menor, Yecla, Cartagena, Villanueva del Río Segura y Roldán. ha viajado hasta San Pedro del Pinatar, La Manga del Mar Menor, Yecla, Cartagena, Villanueva del Río Segura y Roldán.