Buscan a una anciana de 90 años desaparecida en Orihuela

Los equipos de rescate buscan por la zona de Barbarroja a una mujer de 90 años y que responde al nombre de María, desaparecida hoy en esta pedanía de Orihuela, a escasos kilómetros de la frontera con la Región y de la localidad de Macisvenda (Abanilla). Su complexión es delgada y en su búsqueda participa un despliegue importante.



Una veintena de efectivos de los Bomberos, Policía Local y Guardia Civil trabajan en la búsqueda de la anciana, a la que se ha sumado esta tarde el helicóptero de los bomberos, que al caer la noche ha tenido que dejar la búsqueda. Por parte de los efectivos de Bomberos se han desplazado efectivos del parque de Crevillente, el Cuerpo de Rescate, la Unidad Canina, la de drones y un vehículo de jefatura. Además, participan en la búsqueda miembros de Protección Civil y de Cruz Roja.



La anciana desaparecida, según fuentes consultadas, estaba con su hijo en el momento de la desaparición. Ambos habían acudido a ver unas colmenas de abejas a un kilómetro y medio, aproximadamente, de Barbarroja, en una zona abrupta con mucho arbolado. Su hijo, en un momento determinado, se alejó a hacer unas tareas y, al regresar, su madre ya no estaba en el lugar donde la había dejado. La mujer tiene buen estado de salud, a pesar de su avanzada edad, y se ha podido despistar por lo abrupto de la zona no sabiendo ya regresar al lugar donde estaba su hijo. Ha sido éste quien ha alertado a los cuerpos de seguridad y emergencias pasadas las 15.15 horas



Los equipos de rescate están rastreando caminos y veredas de los términos municipales de Orihuela, Albatera y Hondón de los Frailes por si la mujer se ha podido despistar a la hora de volver a su domicilio en Barbarroja. Además, se están peinando también otros puntos como carreteras, riscos y pistas forestales.



El edil de Emergencias de Orihuela, Víctor Valverde, ha explicado a que la búsqueda está siendo muy difícil tras caer la noche, aunque no se parará "porque las temperaturas en la zona caerán esta madrugada a los 4 o 5 grados". Valverde ha indicado que se está trabajando con un dron térmico y los perros de búsqueda por una amplia zona en torno a El Agudo.





#Colabora ?

Esta es María de 90 años y ha #desaparecido en #Barbarroja

Complexión delgada.

Si la ves llama

?062

?112

?092

??965300204

Tu RT no cuesta nada y puede ayudar mucho. pic.twitter.com/HtqYyTOwDe — Policía Local Orihuela (@plorihuela) 22 de diciembre de 2018

Si cualquier persona puede dar cualquier pista sobre el paradero de María, puede llamar a los teléfonos de emergencias 062, 112, 092 o 965300204.