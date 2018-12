Los transportistas murcianos cambian sus rutas para evitar los cortes de carretera en Cataluña

Los transportistas de la Región de Murcia han cambiado su logística habitual, con el fin de evitar los cortes de carretera en Cataluña. Así, parte de las empresas que tenían previsto tomar la AP-7 hacia La Junquera han adelantado o atrasado su salida, mientras que otros han optado por cruzar la frontera de Francia por Irún.

De esta forma, y aunque algunos trayectos van a ser más largos en lo que respecta al kilometraje, y a que se han trastocado las previsiones iniciales, las empresas están intentando minimizar los perjuicios económicos de otra jornada de cortes de tráfico, según comunica Froet en comunicado de prensa.

No obstante, otra parte de los transportistas no han podido cambiar sus rutas y, aunque no es posible contabilizar el número, están atrapados en diversos puntos de la geografía catalana.

Desde la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet) reiteran a las autoridades competentes que "hagan cumplir el derecho al libre tránsito de personas y mercancías, garantizando corredores para que los profesionales y el resto de ciudadanos afectados puedan desplazarse".

Igualmente, recordaron que estos dos últimos meses están siendo "aciagos" para el transporte por carretera, muy castigado por los cortes protagonizados tanto por los 'chalecos amarillos' en Francia, como los CDR en Cataluña, lo que ha originado importantísimas pérdidas al sector.

Según la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), el transporte podría perder hoy 25 millones de euros con los cortes de carretera en Cataluña y Francia, de los que 15 millones corresponderían al transporte internacional y el resto al nacional, regional y local. La Junquera (Gerona) es el principal corredor de camiones entre España y los distintos países de la Unión Europea, y por él circulan a diario más de 20.000 camiones.