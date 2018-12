Juega gratis al 60.913 para el Gordo de Navidad

¿Ganas de que llegue el día en que te toque la Lotería de Navidad? Pues te lo vamos a poner un poco más fácil o, al menos, a darte una oportunidad extra para que este año la suerte esté de tu lado, porque la Administración de Lotería El Negrito quiere hacer un regalo muy especial a los lectores y usuarios de LA OPINIÓN: compartir 100 décimos del 60.913 con todas las personas que participen en un original concurso online.



Cómo participar

Tan sólo tienes que acceder al enlace www.pijomatocao.com e introducir tus datos. No tardarás más de dos minutos y así quedará registrada tu participación. Si resultas agraciado con algún premio el día 22 se pagará automáticamente a través de la plataforma. Ahora conoce bien las reglas del juego que propone la Administración de Lotería El Negrito:

1. Se compartirán 100 décimos del 60.913 de manera gratuita entre todas las personas que se registren en la web www.pijomatocao.com.

2. Cada persona que se registre partipará en un único décimo, que se adjudica de manera aleatoria. Si se apuntaran menos personas, el premio a repartir sería mayor.

3. En cada décimo podrás ver el resto de personas con las que lo compartes. En cualquier momento podrás consultar con cuánta gente compartes tu décimo entrando en la web con el usuario y la clave que se te dará al registrarte en la plataforma. Para asegurarte de con cuánta gente estás compartiendo tu décimo te recomendamos mirarlo tras el cierre de la participación (consultar el punto 5).

4. Cualquier premio que toque se repartirá entre todas las personas que compartan ese décimo.

5. Se podrá participar hasta las 13:00 horas del viernes, 21 de diciembre de 2018.

La Administración de Lotería El Negrito quiere ayudar a que los murcianos tengamos los bolsillos más llenos esta Navidad. Y es que, no tienes que comprar lotería, te la regalan. ¿Acaso no te arrepentirías si tocara? No peques de escéptico, ¡que no te cuesta nada! No seas la única persona de la Región de Murcia que se quede con cara de tonto si el próximo sábado toca el 60.913.



Correspondiente a la administración de lotería número 6 de Alicante, El Negrito es la más antigua de la provincia, con más de cien años de antigüedad. Si por algo es famosa esta administración en la ciudad es por la estatua de un negrito, al que encontramos nada más entrar por la puerta y que guarda un valioso talento: repartir suerte. El ritual consiste en frotar el billete por los pies de la pequeña estatua.

La figura, de origen latino, pertenecía a un antepasado de la parentela que fue máximo dirigente de Cuba durante uno de los períodos de ocupación española.