IU inicia sin Podemos el camino para las elecciones autonómicas

Izquierda Unida–Verdes ha tomado una decisión: empezará su camino hacia las elecciones autonómicas sin Podemos. La coordinadora regional del partido, formada por 54 miembros, ha valorado como insuficiente la última oferta de Podemos y por ello se prepara para un escenario electoral que no contemple la compañía de Podemos. No obstante, desde IU no cierran la puerta a la formación morada para llegar a un acuerdo in extremis: el portazo a Podemos no es definitivo. Ni tampoco renuncian a conseguir entre ambas fuerzas los acuerdos de confluencia en los municipios.

La coordinadora regional de IU acordó el 27 de noviembre esta decisión, que no se hizo pública a la espera de más acercamientos. Precisamente, el secretario general de Podemos, Óscar Urralburu, lanzó una oferta tres días después para acercar posturas y pedía centrar la negociación a escala regional, en Murcia y en Cartagena. Entretanto, las ejecutivas federales de ambos partidos han mantenido encuentros para evaluar los casos de las comunidades con negociaciones encalladas, como ocurre en la Región. Los secretarios de Organización de IU y Podemos, Ismael González y Pablo Echenique, se volverán a ver el próximo miércoles.

Tras evaluar la última propuesta de Urralburu, IU ratificaba esta semana su idea, acordada por unanimidad, de no contar «de momento» con la formación morada para la Comunidad. «Nos parecen insuficientes sus últimas propuestas, porque mantienen el concepto de situar a IU como subalterna de Podemos», asegura a este diario el co–coordinador de IU, José Luis Álvarez–Castellanos, quien recalca que la última palabra la tomará la coordinadora regional de IU, «no Madrid».

«No cerramos ninguna puerta. Valoramos cualquier opción que nos plantee Podemos», matiza Álvarez–Castellanos. Sin embargo, IU avisa: cuento más tarde se produzca, menos posibilidades hay de acuerdo, «porque consideramos que su propuesta tiene que pasar por primarias abiertas, y éstas no se pueden retrasar más tiempo».

«El problema no es sólo de listas», añade. Los desacuerdos, a juicio de Álvarez–Castellanos, se deben a varios puntos, como es el nombre de la coalición. «Ellos condicionaron que aparezca el nombre de IU en la marca a cambio de que aceptáramos una serie de propuestas que no compartimos. Y eso no nos parece de recibo».

IU considera que no puede perder más tiempo para preparar su campaña electoral. La candidatura regional (que encabeza Álvarez–Castellanos) está elegida desde junio, han terminado la fase de elaboración del programa municipal y ahora afrontan la preparación del programa regional. «Haremos un proceso programático e invitaremos a colectivos para que colaboren y tengan derecho a voto».

Aunque no haya acuerdo en la Región, Álvarez–Castellanos sostiene que su formación impulsará los acuerdos municipales. «La decisión de confluir la toman las asambleas de IU de cada localidad», explica, indicando que «respetarán» las confluencias locales.



Urralburu llama a la calma

Urralburu señaló ayer que IU no ha respondido a su última oferta y defendió que la «vocación» de Podemos es cerrar un acuerdo con las «fuerzas del cambio» en la Región, según recoge Europa Press. Pero, tal y como ya reconoció a este periódico, dijo que hay un «cierto estancamiento en la negociación». A su juicio, los escollos pasan por «la definición política que queremos para esa candidatura» y con los «compromisos que tenemos en términos éticos con el servicio público». Y agregó: «Para Podemos es muy importante que haya rotación en los cargos públicos y que no se puedan estancar en determinados puestos durante tantas legislaturas». Apuntó además que «IU no tiene la misma valoración» y añadió que el peso de cada fuerza en las candidaturas es otra diferencia.

Miembros de IU criticaron en las redes sociales estas declaraciones de Urralburu. «El código ético de IU es tan garantista o más que el de Podemos. El problema para la unidad en nuestra región no es ni mucho menos el código ético; decir eso es manipular y manifestar la verdadera postura anti unidad del secretario general de Podemos», recriminaba en un tuit el concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos.

Urralburu respondía a un usuario: «Quiero llamar a todos los compas a la calma y a mantener un diálogo abierto y honesto sobre un proceso que considero muy importante. Pongamos a nuestro pueblo por delante. Este será mi último comentario sobre el tema. No caigamos en los errores del pasado».