Empleo respalda a Amusal e ignora la denuncia de la Seguridad Social

La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente va a seguir su colaboración con la Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (Amusal), que realiza cursos de formación ocupacional para el Servicio de Empleo y Formación (SEF), organismo que depende de esta Consejería.

Esta Asociación ha sido demandada por la Tesorería General ante el Juzgado de lo Social por una deuda en las cuotas a la Seguridad Social de 312.000 euros, por haber tenido contratados como 'falsos autónomos' a 22 profesores entre octubre de 2013 y septiembre de 2017, tal y como se recoge en un acta de la Inspección Provincial de Trabajo.

La Consejería argumenta, al ser preguntada por esta Redacción, que a la hora de conceder a cualquier entidad cursos, y por tanto subvenciones, «tenemos en cuenta que estén al corriente de pagos con la Seguridad Social y con Hacienda». Y añade que la última comprobación con respecto a Amusal, realizada ayer (día en el que salió publicado en este medio la denuncia de la Seguridad Social), «es que efectivamente están al corriente de pago». Por lo tanto, «y hasta que no haya una comunicación en firme con respecto a lo publicado, no varía su situación, y pueden optar a cursos» del SEF, concluyen desde Empleo.

No obstante, en el acta de Inspección de Trabajo al que ha tenido acceso esta Redacción se concluye que Amusal tiene que abonar las cuotas no pagadas por haber contratado como autónomos a docentes que deberían estar dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

USO responde a Amusal

El sindicato USO, que presentó la denuncia ante Inspección de Trabajo sobre las contrataciones irregulares en Amusal, apuntó ayer que la deuda de 312.000 euros sólo contempla la parte de los cursos presenciales, sin computar las horas que los docentes dedicaban a los cursos a distancia, «horas que realizaban sin percibir remuneración alguna».

USO ha presentado otra denuncia ante la Inspección de Trabajo reclamando que se tengan en cuenta también esas horas, en base a la normativa de la Consejería de Educación que marca las instrucciones para los ciclos formativos en régimen a distancia.

La Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Consejería de Educación confirmó ayer que publicó, en julio de este mismo año, una nueva normativa que aclaraba, entre otros y específicamente, aspectos de la carga horaria del profesorado de distancia.

En esta nueva normativa se indica que «la carga horaria semanal del profesorado que imparta cualquier módulo profesional en la modalidad a distancia, será la misma que si se impartiese en modalidad presencial, y que se establece en el currículo del ciclo formativo correspondiente».



«Dudamos que no lo supieran» USO rechazó las declaraciones del gerente de Amusal, Juan Pedro Sánchez, en las que decía que habían perdido algunos docentes por no querer estar dados de alta por cuenta ajena. «Los profesores que en la actualidad no están trabajando no se han ido porque no les interesara ser trabajadores por cuenta ajena. Algunos solicitaron excedencias ya que Amusal continúa sin aplicar la normativa de la Consejería y otros, en concreto tres, han sido despedidos».

El sindicato puso en duda, finalmente, que la Asociación («que asesora a empresas y dispone de una jefa de Recursos Humanos») desconociera la diferencia entre un autónomo y otro por cuenta ajena. «Dudamos de que no supiera que lo estaba haciendo mal teniendo a sus docentes como 'falsos autónomos'».