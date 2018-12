El funcionario Leonardo Pérez, cuarto candidato para las primarias de Ciudadanos en la Región

El funcionario de la Administración General del Estado destinado en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Leonardo Pérez, ha anunciado este miércoles que ha decidido concurrir a las primarias de Ciudadanos para elegir candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

De esta forma, Pérez se convierte en el cuarto aspirante a ser candidato por Ciudadanos, tras el actual portavoz de la formación naranja en la Asamblea, Miguel Sánchez; el empresario Óscar Pozzati; y el afiliado Francisco Morales.

Pérez, que es responsable del Parque de Tentegorra en Cartagena e impulsor de su plan de mejora, figura como afiliado de Ciudadanos desde el año 2015.

El domingo, 16 de diciembre, a las 12.00 horas tendrá lugar la presentación de su candidatura en el Auditorio El Batel de Cartagena.

También se ha hecho pública la del abogado Javier Pérez, que anunció en noviembre su intención de concurrir a las primarias de Ciudadanos por la Alcaldía de Murcia.

En enero está previsto que se celebren las primarias de partido naranja, si bien todavía no es oficial la fecha en que tendrán lugar las votaciones. El calendario todavía no está establecido. Para concurrir no se necesitan avales, sino cumplir con el requisito de antigüedad como militante de 9 meses.

El partido naranja sólo convocará dos primarias en la Región: para la Asamblea Regional y para la Alcaldía de Murcia. Los estatutos de Ciudadanos recogen que sólo se eligirán mediante votaciones los candidatos para los gobiernos autonómicos, los aspirantes a las alcaldías de las capitales de provincia cuyo número de afiliados supere los 400 y los alcaldables de los municipios con un censo superior a 400 militantes.