López Miras exige "contundencia" ante los CDR y los chalecos amarillos

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha exigido este martes al Gobierno de España "que sea contundente" ante el bloqueo que están sufriendo los transportistas españoles en la frontera francesa, "y que ya ha afectado, en tan solo 15 días, a unos 8.000 transportistas de la Región, muchos de ellos cargados de productos del sector agroalimentario", en alusión a las protestas de 'los chalecos amarillos franceses' y los Comités de Defensa de la República, los CDR catalanes.

"Están impidiendo que se ejerza con total libertad el Tratado de Schengen de libre circulación de personas y mercancías", aseguró el jefe del Ejecutivo regional en la clausura de la Asamblea General de la Agrupación de Empresas de Alimentación de Murcia, Alicante y Albacete (Agrupal), donde destacó que "en la Región tenemos la mayor flota de transporte frigorífico por carretera".

López Miras ha asegurado que esta situación "ha supuesto que se hayan perdido más del 50 por ciento de los viajes que tenían que haber hecho", y remarcó que en el sector agrícola los más afectados han sido el sector productor de lechugas y brócoli, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El presidente ha señalado que, además de los problemas relativos al transporte de mercancías, "otro gran desafío al que se enfrenta este sector en la Región "no es ya solo la escasez de agua, sino la hoja de ruta perfectamente trazada por el Gobierno socialista para cerrar el trasvase Tajo-Segura".

Ha subrayado que "por primera vez en la historia, habiendo reservas en el Tajo, se ha cerrado el trasvase impidiendo que llegue el agua que tanto necesitamos en la Región", en referencia a la decisión del Gobierno de España de no enviar agua para riego el pasado mes de noviembre.

Por todo ello, ha dicho, "el anuncio de ayer de la aprobación de un nuevo trasvase de 38 hectómetros cúbicos en diciembre, no es ningún regalo para la Región, ya que exclusivamente están cumpliendo la ley", remarcó. "A mí me sonroja y me produce vergüenza ajena cuando alguien intenta vender como un mérito que se esté cumpliendo la ley", resaltó el presidente, quien aseguró que "los socialistas han cumplido la ley porque no tienen otra salida".

No obstante, ha añadido que con la aprobación de este último trasvase "no se acaba la afrenta que sufre la Región", porque, explicó, "nos siguen debiendo 12,5 hectómetros cúbicos que nos han robado correspondientes al mes de noviembre y vamos a seguir exigiéndolos", remarcó.

Durante su intervención, el presidente de la Comunidad reafirmó su disposición y el compromiso del Gobierno regional con el sector agroalimentario, un "sector imprescindible" en la Región de Murcia, ya que "supone el 20 por ciento de nuestro PIB, el 20 por ciento de nuestras exportaciones y que, a través de las empresas asociadas a Agrupal, da oportunidades y empleo a cerca de 10.000 personas en la Región".