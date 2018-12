Gitanas y rompedoras de estereotipos en la Región

Isabel Cortés

«Mi aspecto la gente no lo asocia a ser gitana», señala la joven, que lamenta que todavía hoy en día «se asocia el ser gitano a algo marginal y relacionado con la delincuencia».

En ocasiones ha escuchado comentarios discriminatorios por parte de sus propios compañeros, que no saben que ella es gitana. «Es una lucha de forma transversal. Tú estás luchando por ser policía y te encuentras con otras barreras que tus compañeros no tienen», destaca.

Pone el acento en la discriminación de género y resalta que, en pleno siglo XXI, «las mujeres todavía estamos intentando romper techos de cristal». «Mucho más siendo gitana», apostilla al respecto. «Me he mudado hace poco a Lorca y no he dicho que soy gitana. A lo mejor me conoces dos o tres meses y no lo sabes», asegura. «Me he encontrado en situaciones que te dicen: 'es que no te asociaba con tu nombre'», manifiesta. «Se te encoge el corazón, somos ciudadanos de pleno derecho», subraya, al tiempo que critica de la televisión «los programas que se emiten, el daño que hacen», en referencia, por ejemplo, al formato Los Gipsy Kings, en Cuatro.

Sara Cortés

Tiene 24 años, es murciana y una de las trabajadoras sociales de la Fundación Secretariado Gitano en la capital. «Se suele decir: 'Tú no eres gitana, porque ya estás integrada. Tienes un empleo, no te dedicas a la venta ambulante o a la chatarra'», comenta, sobre su día a día. Y es que «cuando rompes con ese estereotipo, la sociedad mayoritariamente te aleja de tu grupo étnico, al que perteneces. Te alejas del estereotipo de persona que vive en exclusión social, pero luego te enfrentas a la calle, al mundo, y sigues siendo gitana», remarca.



«Siempre te van a catalogar como gitana. Te suelen ver primeramente así», dice, a lo que añade que «a una mujer con un perfil como el mío se la discrimina de una forma más sutil, por participar dentro de la sociedad».

«Luego te encuentras con una importante parte de la población que todavía te dice que las personas gitanas somos las que tenemos que integrarnos y avanzar. Esa afirmación es muy peligrosa e irreal. Lo que hace es culpabilizar a una minoría étnica», espeta la joven, que recuerda que «vivimos en una sociedad diversa, intercultural».

«Todas las personas tienen responsabilidad, los poderes públicos también», señala, al tiempo que critica «este discurso de que al final el pueblo gitano no se integra, que no quieren trabajar». En este sentido, «sería interesante que los poderes públicos reconociesen las dificultades a las que nos enfrentamos las personas gitanas en nuestra y que se creen proyectos especiales», tiene claro. Como el Proyecto Calí, por la igualdad de las mujeres gitanas, uno de los planes en los que Cortés está implicada en su puesto de trabajo.

Noelia Cortés

Nuestro feminismo es distinto porque sufrimos doble discriminación histórica: por mujeres y por gitanas. Si conseguimos acabar con el patriarcado, las mujeres pobres seguirán siendo pobres antes que personas. Y las demás seguirán siendo 'las gitanas', 'las negras', 'las moras'. Estamos mucho más lejos de la libertad: el machismo no es nuestra única barrera». Así se expresa esta joven de 22 años, estudiante en Murcia. Subraya que «ser gitana es saber que, si te quisieras casar por tu rito, el Estado no reconocería tu matrimonio».

«Aunque la Guardia Civil está siempre rondándolo, claro. Sigue en vigor el poema que escribió García Lorca, sobre la represión institucional que ejercían sobre nosotros», estima. Agrega que «a los jóvenes sin recursos no hay que castigarlos por consumir drogas, sino fomentar la rehabilitación».

Pide Cortés «que el testimonio de un jornalero sea tan válido como el de una estudiante de ingeniería, si se habla de problemas sociales». «Y llevar la historia del pueblo gitano a los colegios: nuestros niños merecen normalizar a una persona gitana estudiando, o en un alto cargo, o hablando bien otro idioma (la primera mujer profesora universitaria en Europa fue Sofia Kovalévskaya, gitana). Merecen escuchar de dónde vienen» indica al respecto.

Aksel Salieva

Rompió barreras en su profesión de transportista. Aksel tiene 43 años y lleva 14 en Murcia. Casada y con dos hijos, «he vivido de todo. En Bulgaria (su tierra natal) echan la culpa de todo a los gitanos», lamenta, al tiempo que destaca que «el mundo es muy diverso y tenemos que convivir los unos con los otros». «Conozco pocos países en los que no haya presencia gitana y este es un hecho que demuestra que siempre ha existido el profundo deseo de encontrar un lugar en el mundo en el que sentirse feliz y su capacidad para adaptarse a todo tipo de circunstancias y condiciones», especifica.

También trabajadora social, como Sara e Isabel, Aksel cree que «la inserción de los jóvenes gitanos en el ámbito socio-laboral de hoy en día, se ve significativamente limitada y para mí constituye una prioridad máxima enfrentarse a esta situación y proporcionarles todos los medios y facilidades necesarios para su adecuado desarrollo». Optimista, dice que «dejamos nuestra huella y juntos cambiaremos el mundo para un mejor mañana».