El voto de 13.000 residentes británicos en la Región, pendiente del Brexit

El Brexit continúa sin aclarar incertidumbres. La única certeza conocida hasta ahora es la voluntad del pueblo británico, expresada en las urnas en junio de 2016, de abandonar la Unión Europea. Sin embargo, el proceso para consumar el divorcio todavía no se ha resuelto y se desconocen muchas de las consecuencias que conllevará la salida del Reino Unido de la Unión, lo que deja un escenario incierto en todas las esferas. Una de las incógnitas que no se han despejado es la permanencia –o no– del derecho al voto de los residentes británicos en los países miembros de la UE. ¿Podrán ejercer su derecho al sufragio activo y pasivo en los próximos comicios europeos y municipales, previstos para el 26 de mayo del año que viene? La respuesta depende de lo que suceda el 29 de marzo de 2019. Es la fecha señalada para consumar el divorcio. Si hay acuerdo y se ejecuta finalmente el Brexit, los residentes británicos en España perderían su derecho al voto, según indica la Oficina del Censo Electoral (OCE).

De momento, la OCE, como «previsión cautelar», no ha excluido a los ciudadanos del Reino Unido de la elaboración del censo electoral para las próximas elecciones municipales ni tampoco para las del Parlamento Europeo, como así adoptaba la Junta Electoral Central el pasado 3 de octubre. No obstante, la Oficina recalca que «su inclusión dejará de tener efecto en cuanto se produzca la separación del Reino Unido de la Unión Europea».

Esta situación sitúa en la incertidumbre a un total de 13.371 británicos que residen en la Región de Murcia, según el último dato del padrón divulgado por el Instituto Nacional de Estadística, contabilizado el 1 de enero de 2018. Los 1.100 murcianos censados en el Reino Unido tienen también el mismo problema.

Los británicos forman la colonia europea más numerosa en la Región de Murcia; la mayoría de ellos se concentran en Mazarrón, Cartagena y Murcia. No obstante, la cifra de 13.371 empadronados no es el número exacto de británicos inscritos en el censo electoral, puesto que muchos de estos residentes tienen pendiente confirmar su voluntad de ejercer ese derecho. El plazo para zanjar este trámite, que desde el año 2006 se realiza en los ayuntamientos, concluye el 30 de enero del año que viene. Quienes hayan votado con anterioridad y, por tanto, figuren inscritos en el censo electoral, no tienen que llevar a cabo este paso. A preguntas de este periódico, el INE no ha desglosado cuál es la cantidad potencial de electores británicos en la Región.

La Comunidad ha tomado cartas en el asunto y ha preguntado por los derechos políticos de los británicos residentes en la Región de Murcia. El director general de Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación, Manuel Pleguezuelo, planteó el pasado jueves esta cuestión en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones, en el que participó el negociador de la Comisión Europea, Michel Barnier.

«Hemos mostrado nuestra preocupación por la incertidumbre de que los británicos censados en la Región puedan ejercer su derecho de voto y presentarse como candidatos a las elecciones municipales», explicó Pleguezuelo, quien añadía: «Incluso aunque haya un acuerdo ratificado por el Parlamento británico no queda claro que puedan ejercerlo en las mismas condiciones que lo están desarrollando hasta ahora. Y en caso de que no hubiera ese acuerdo y hubiera que negociar un tratado bilateral de reciprocidad entre España y Reino Unido el periodo es muy escaso», dijo, en palabras recogida por fuentes regionales.