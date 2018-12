López Miras, un presidente enamorado

El presidente de la Comunidad y candidato del PP, Fernando López Miras, afirma que conoce cada milímetro de la Región y quiere hacer una región mucho mejor porque "es mi amor platónico".

Fernando López Miras además de expresar su amor por Murcia ha expresado su apoyo a los empresarios y a la familia. "No se puede legislar de espaldas a los empresarios, a los que otros llaman delincuentes", ha dicho el presidente, quién ha añadido más adelante en su intervención de casi media hora que la Región es "el laboratorio de todo aquello que defiende el PP a nivel nacional".

El candidato del PP a la presidencia ha sacado pecho por la apertura del aeropuerto en enero y ha afirmado que "hoy llegaría en prácticas el AVE, que el PSOE nos ha robado. Y eso me quita el sueño. Al igual que me quita el sueño el que no hay Plan para Cartagena y Lorca".

Sobre la ley de familia ha dicho que esta norma que propone el Gobierno regional "defiende la vida frente a la muerte". López Miras ha concluido diciendo que "somos los que más queremos a la Región y daremos la vida por esta santa tierra".