Sin complejos para abordar la reforma constitucional

Son cuatro políticas murcianas, defienden las siglas de partidos distintos pero les une una idea: nacieron con la libertad. Paqui Pérez tenía apenas once meses cuando los españoles ratificaron la Constitución en un referéndum; María González estaba en el vientre de su madre el 6 de diciembre de 1978; mientras que Patricia Fernández nació poco después, en 1980, y Lorena Lorca, la benjamina de las cuatro, en 1985. Han convivido con la democracia, crecieron al mismo tiempo que lo hacía la España constitucional y se convirtieron en políticas al albor de la Carta Magna. Si la redacción de la norma estuvo en manos de siete ponentes, los denominados 'Padres de la Constitución', ellas –se podría decir– son las 'Hijas de la Constitución': protagonizan el día a día político que definió el marco constitucional. Y aprovechando que la ley fundamental cumple hoy cuarenta años, las cuatro dirigentes reflexionan en una mesa de debate en LA OPINIÓN, moderada por el redactor de esta casa Jaime Ferrán.

«Ha sido mi mayor recuerdo desde pequeña: las fiestas en el colegio y la ilusión por hacer el mejor dibujo en homenaje a la Constitución», rememora Patricia Fernández, que es alcaldesa de Archena y diputada regional del PP. «Nacer aquel año me ha acompañado en el colegio. Me siento muy orgullosa de ser una hija de la Constitución», reconoce Paqui Pérez, hoy concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia. «Es un privilegio haber vivido todo lo que supone la Constitución: convivencia, paz, derechos, libertades y valores con los que me siento muy identificada como española y como murciana», asevera María González, parlamentaria del PSOE por Murcia en el Congreso de los Diputados. Lorena Lorca, secretaria de Juventud de Podemos, coincide con la mesa: «Somos unas privilegiadas. Tenemos una serie de derechos conseguidos con el trabajo de nuestros abuelos y padres. Y tenemos que garantizar que esos derechos se cumplan y trabajar por ellos».

«Es una gran norma pero tenemos que vencer los miedos a su reforma», plantea María González. Las cuatro valoran que hay que reformar la Constitución. Coinciden en una premisa: el lenguaje se debería modificar para que sea inclusivo, tal y como reclama la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. «No pasa nada por actualizar el lenguaje en un momento en el que las cosas son muy diferentes a hace cuarenta años», argumenta María González. «Pero hay que aplicar políticas feministas», recalca Lorena Lorca». A raíz del movimiento '8 de marzo', «las políticas feministas han llegado para quedarse y hay que aplicarlas en todos los ámbitos». Por eso, insiste, «hay que luchar desde muchos terrenos: empleo, vivienda, precariedad laboral, sanidad y educación».

Patricia Fernández considera que el consenso es un requisito fundamental y que la reforma debe incorporar unas «líneas rojas que no se deben sobrepasar». Una de ellas es innegociable: la unidad de España. También lo cree Paqui Pérez, si bien lo llama «principios básicos sobre los que hay que partir», y menciona la eliminación de los aforamientos como una cuestión de fondo.

Irrumpe Cataluña en el debate. «Es el mayor problema que tiene este país», afirma tajante Patricia Fernández. «Hay que repensar el modelo territorial que tiene nuestro país», propone María González. «Que no es un problema de la Constitución, sino del desarrollo posterior». Para la socialista, «es obvio que hay un problema inaudito de fractura de la convivencia y hay una fractura social. Hace cuarenta años se hizo un esfuerzo para tener la Constitución. Ahora hay que hacer un nuevo esfuerzo para recuperar ese pacto social que se ha roto».

La alcaldesa de Archena respalda la aplicación del 155. «Con contundencia además», incide. «No quedó otro remedio», apostilla Paqui Pérez. Lorena Lorca piensa que las cosas no se hicieron bien desde el principio. «Tiene que surgir el diálogo, sentarse todos a una, establecer una serie de prioridades, que al final es el pueblo catalán y los derechos de los catalanes, y no tomar las cosas a la ligera. El diálogo es lo más importante».

Patricia Fernández apunta que la realidad territorial muestra una «gran» desigualdad entre regiones. «Unas comunidades no pueden tener más derechos que otras», remarca Lorena Lorca. «Un trabajador de Murcia tiene que tener los mismos derechos que otro de Andalucía, La Mancha, Castilla y León...».

En esta región, reflexiona María González, «tenemos desigualdades desde hace cuarenta años que no se han abordado. Yo creo en un Estado en el que los españoles seamos iguales. Y que una ley se cumpla por igual en todo el país. Y eso tenemos que mirarlo». Aboga por el federalismo, que a su juicio es «igualdad y siempre respeta la unidad de España», y añade: «El Senado es una Cámara que hay que reformar a todas luces y darle un papel de mayor utilidad para garantizar que las leyes que nos damos los españoles no dependan al final de los gobiernos de cada comunidad».

Paqui Pérez defiende que la financiación autonómica se debe abordar en la reforma constitucional. «Para garantizar la igualdad de todos los españoles en cualquier territorio en el que vivan sólo hay una opción posible: que tengan y reciban los mismos servicios». La dirigente de Ciudadanos aboga además por delimitar las competencias autonómicas en la Carta Magna: «Necesitamos que se establezcan cuáles son las competencias para que todas las comunidades tengan las mismas».

«Y una dotación presupuestaria», interviene Patricia Fernández, que aclara que ella no devolvería competencias al Estado. «El territorio es el que mejor conoce las necesidades y los problemas de sus ciudadanos. Pero necesitamos de la dotación esencial para conseguir los objetivos que queremos en cada uno de los ámbitos».

«Creo en la descentralización», sostiene María González. «Cuando estás más cerca de los ciudadanos, gestionas mejor. España es muy diversa: no es lo mismo la realidad murciana, por distintos motivos, que la realidad vasca o la gallega». Asegura que no devolvería ninguna competencia al Estado y discrepa de que la financiación se deba incluir en una reforma constitucional. «La Constitución tiene que garantizar un marco, libertades y valores que son clamorosos en la mayoría de la ciudadanía española. Lo demás lo decide cada ciudadano con su voto».

Último tema: ¿cómo ven la Constitución dentro de cuarenta años? «Me imagino otros cuarenta años de convivencia pacífica. El progreso social y económico vendrán de la mano», responde Paqui Pérez. «Espero y deseo que esté enfocada de cara a una mayoría social, que sea una Constitución que respete los derechos sociales. Que anteponga las cuestiones sociales a las económicas», expresa Lorena Lorca. «Me imagino una Constitución reformada, que haya renovado nuestro pacto social, político y cívico, y que todos los españoles se sientan españoles. Quiero un futuro para mis hijos más amable», concluye María González mientras que Patricia Fernández subraya en la idea de «volver al consenso para hacer una reforma de la Constitución y no una nueva como abogan otros partidos». El marco, afirma, se sitúa en estos 40 años de libertad. «Debemos saber aprovecharlos. El texto debe hacer hincapié en la defensa de España. Y una premisa: que se consiga la igualdad real».