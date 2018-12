El fiscal pide tres años y medio de prisión para Cerdá en Novo Carthago

La Fiscalía pide tres años y medio de prisión para el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá por la recalificación de los terrenos protegidos del Mar Menor en los que se proyectaba la construcción del resort Novo Carthago, promovido por la empresa Hansa Urbana. En su escrito de calificaciones provisionales el fiscal Juan Pablo Lozano acusa a Cerdá de falsificación de documento público, un delito que también atribuye al exdirector de Medio Natural Carlos Brugarolas y la exasesora María Antonieta Fernández, por haber participado en la manipulación del Plan de Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor. Para el exconsejero y ex delegado del Gobierno Joaquín Bascuñana pide seis años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación. También solicita que el expresidente Ramón Luis Valcárcel, actual vicepresidente del Parlamento europeo, y la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP Pilar Barreiro declaren como testigos.

Novo Carthago, que estaba promovido por el empresario alicantino Rafael Galea, antiguo socio de la Caja del Mediterráneo (CAM) en la empresa Hansa Urbana, contemplaba la construcción de unas 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf, que ocupaban unos terrenos protegidos junto al Mar Menor. El proyecto no llegó a ejecutarse debido a un cambio en la normativa europea.

Rafael Galea y los exconcejales y técnicos del Ayuntamiento de Cartagena que intervinieron en la recalificación de los terrenos y que estuvieron imputados han sido exculpados en la causa. También quedaron apartados el exconsejero de Medio Ambiente Francisco Marqués y la ex secretaria general de la Consejería Reyes Sánchez.

En sus calificaciones provisionales previas a la apertura de juicio, el fiscal Lozano considera a Antonio Cerdá autor de un delito de falsedad en documento público y pide para el exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente tres años y medio de prisión, además de la inhabilitación para cargo público.

También pide penas de prisión por falsedad para el ex director general del Medio Natural Carlos Brugarolas y para la ex asesora de Cerdá María Antonia Fernández, a la que acusa de haber recibido 125.00o euros, por lo que la considera autora además de un delito de blanqueo de capitales.

Al resto de ex altos cargos que están imputados en la recalificación de los terrenos de Novo Carthago Juan Pablo Lozano los considera autores de un delito de prevaricación y pide para ellos penas de inhabilitación. Se trata del ex delegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, que era consejero de Obras Públicas cuando se aprobó el proyecto que desprotegía el suelo del humedal situado junto al Mar Menor; Manuel Alfonso Guerrero, que era director general de Urbanismo ; Antonio Alvarado, ex director general de Calidad Ambiental; el ex asesor Luis Romero y José María Ródenas, exsubdirector de Urbanismo.

El fiscal solicita que declaren como testigos el expresidente Ramón Luis Valcárcel, la senadora Pilar Barreiro y el exconsejero Marqués.

La exalcaldesa de Cartagena (que hace varias semanas fue exculpada en la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la trama Púnica) también quedó apartada del caso Novo Carthago por decisión del Tribunal Supremo, ante el que declaró por ser aforada.